Дипломат о переговорах / © ТСН.ua

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Возможная трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России пока выглядит крайне маловероятной и вряд ли принесет результат.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат Александр Хара.

«Я считаю, что такая встреча крайне маловероятна, потому что с точки зрения российской пропаганды и видения Путина в Украине нет легитимной власти. Мы понимаем, что все это ерунда, но они пытаются держать эту линию. Второй момент — Путин хочет непосредственной встречи с Трампом, а самое главное — за нашей спиной решить нашу судьбу и судьбу Европы», — отметил Хара.

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Он добавил, что в мире сейчас растет влияние политических сил, стремящихся изменить глобальный порядок.

«Сейчас есть и аналитики, и MAGA-политики, которые говорят, что в мире будет три центра — США, Китай и РФ, и всем остальным придется соглашаться с новым форматом распределения мира на сферы влияния», — подчеркнул дипломат.

По мнению Хары, даже если такая встреча все-таки состоится, она не принесет конструктивного результата для Украины.

«Я также не думаю, что такая встреча, если она состоится, может принести результат. Понятно, что у нас красные линии — мы не можем пойти на сдачу собственных территорий, прежде всего в юридической плоскости. Понятно, что у нас пока нет сил освободить эти территории силой оружия. Я абсолютно уверен, что нет иллюзий у Зеленского и команды, что можно по дипломатическому пути вернуть территории», — сказал Хара.

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Он отметил, что россияне не готовы добровольно возвращать восторженное, даже несмотря на то, что им это не положено.

«Не думаю, что такая встреча может принести результат. Честно говоря, она была бы нам не выгодна, потому что Путин мог бы выставить Зеленского и Украину как тех, кто не желает мира. Что предлагает длительный мир, но Украина должна согласиться на так называемые реалии на земле. Это не для нас приемлемо. По большому счету, Зеленский очень правильно делает с точки зрения загон Путина дальше в угол — что он не готов для прекращения войны и ищет разные поводы, чтобы такая встреча не состоялась», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что после переговоров в Стамбуле Украина ожидала так называемого «меморандума», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня.

Мы ранее информировали, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина возможна. Впрочем, должно стать итогом конкретных договоренностей двух делегаций.

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