Дипломат объяснил, зачем Трамп исполняет прихоти Путина

Риторика Трампа также может быть обусловлена его фирменным стилем политического поведения.
Резкая риторика президента США Дональда Трампа по Украине связана с тем, что Киев не хочет идти на невыгодные для себя условия окончания войны, а также с тем, что в Вашингтоне живут иллюзиями, что смогут разрушить дружбу России и Китая.
Такое мнение в эфире Эспрессо выловил директор Центра оборонных стратегий дипломат Александр Хара.
Он заявил, что риторика Трампа также может быть обусловлена его фирменным стилем политического поведения и здесь нет ничего нового.
"В частности, быть агрессивным, никогда не признавать поражений и продолжать давить на своих оппонентов. Собственно позиция президента Владимира Зеленского несколько ломает игру Трампа, чтобы приблизиться к Путину. На самом деле украинский вопрос очень маленький для него. Конечно он очень хочет получить Нобелевскую премию мира., его риторика по отношению к Украине может быть реакцией на то, что Трампу не удалось навязать нам это соглашение.
Также Трамп может считать, что он перетягивает на свою сторону российского диктатора Путина, выполняя его прихоти и требования. Администрация Дональда Рампа считает именно Китай главным стратегическим соперником.
"Другая же версия выглядит более стратегической. Дело в том, что в администрации Трампа, как и у предыдущего президента США, считают, что могут оттянуть Россию от Китая. Именно Китай является наибольшей стратегической угрозой для США. Собственно, если отдать России Украину часть восточной Европы, у них получится оттянуть Россию от Китая, а именно ", – добавил он.
Ранее сообщалось, что дипломат назвал причины, почему изменилась риторика Трампа по отношению к Украине.
Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине отозвать резолюцию ООН, в которой осуждается агрессия России.
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