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Дипломат объяснил, зачем Трамп исполняет прихоти Путина

Дипломат объяснил, зачем Трамп исполняет прихоти Путина

Трамп исполняет прихоти Путина

Риторика Трампа также может быть обусловлена его фирменным стилем политического поведения.

Резкая риторика президента США Дональда Трампа по Украине связана с тем, что Киев не хочет идти на невыгодные для себя условия окончания войны, а также с тем, что в Вашингтоне живут иллюзиями, что смогут разрушить дружбу России и Китая.

Такое мнение в эфире Эспрессо выловил директор Центра оборонных стратегий дипломат Александр Хара.

Он заявил, что риторика Трампа также может быть обусловлена его фирменным стилем политического поведения и здесь нет ничего нового.

"В частности, быть агрессивным, никогда не признавать поражений и продолжать давить на своих оппонентов. Собственно позиция президента Владимира Зеленского несколько ломает игру Трампа, чтобы приблизиться к Путину. На самом деле украинский вопрос очень маленький для него. Конечно он очень хочет получить Нобелевскую премию мира., его риторика по отношению к Украине может быть реакцией на то, что Трампу не удалось навязать нам это соглашение.

Также Трамп может считать, что он перетягивает на свою сторону российского диктатора Путина, выполняя его прихоти и требования. Администрация Дональда Рампа считает именно Китай главным стратегическим соперником.

"Другая же версия выглядит более стратегической. Дело в том, что в администрации Трампа, как и у предыдущего президента США, считают, что могут оттянуть Россию от Китая. Именно Китай является наибольшей стратегической угрозой для США. Собственно, если отдать России Украину часть восточной Европы, у них получится оттянуть Россию от Китая, а именно ", – добавил он.

Ранее сообщалось, что дипломат назвал причины, почему изменилась риторика Трампа по отношению к Украине.

Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине отозвать резолюцию ООН, в которой осуждается агрессия России.

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