Дипломат Огрызко назвал роковую ошибку Запада в отношении России

Политики на Западе ошибались по отношению к РФ до начала полномасштабного вторжения.

Страны Запада допустили роковую ошибку, когда в начале 90-х годов прошлого века стали полагать, что Россия может стать частью демократического мира.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Владимир Огрызко.

Он заявил, что многие политики на Западе продолжали считать, что РФ может стать демократической до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"В начале 90-х годов прошлого века на Западе очень поверили в то, что Россия сможет когда-нибудь присоединиться к демократической части человечества. Это было роковой ошибкой, которая продолжалась вплоть до 24 февраля 2022 года. Лишь после этого миф начал выветриваться из председателей западных руководителей .К большому сожалению это выветривание идет очень медленно. кажется, что все то, что происходило в 2024 году, способствовало тому, чтобы этот процесс выветривания ложных взглядов о России шел гораздо быстрее. Не все это удавалось. Москвы и т.д.", — объяснил Огрызко.

Дипломат отметил, что у Украины есть партнеры, которые не оказывают той помощи, которая заставит российских агрессоров отступить к своим границам и прекратить наносить удары по мирному населению.

"Сегодня слишком много факторов, влияющих на позицию тех или иных стран в отношении России. Поэтому, к сожалению, быстрого результата и соответственно победы мы не имели. Часто очень сложно пробивать стену из предубеждений. Это титаническая работа, состоящая из многих факторов. И могли бы мы получить быстрый результат в этой войне мне неизвестно. К примеру, взять Германию, которая оказывает Украине просто колоссальную помощь. Впрочем, неужели в Берлине не могут переступить из-за каких-либо предрассудков и собственных страхов и предоставить Украине то оружие, которое позволит уничтожать военные цели на территории РФ, которое угрожают нам. И это лишь один пример", — добавил он.

Напомним, ранее Владимир Огрызко заявил, что переговоры между Украиной и Россией, о которых неоднократно заявлял Дональд Трамп, выглядят маловероятными и сложными в реализации.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле заявили об отсутствии перспектив для мира в Украине в 2025 году.

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