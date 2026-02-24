- Дата публикации
Дипломат рассказал, что может сдвинуть с места переговоры с РФ
Публичная часть таких переговоров не всегда отражает реальное содержание переговоров.
Состоявшаяся 18 февраля в Женеве встреча между представителями Украины и России может повлиять на дальнейший ход переговоров, даже если публично стороны не объявили о достижении договоренностей.
Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, постоянный представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.
«В переговорах это происходит часто, и в целом в значительной степени это событие, которое может сдвинуть с места засохший переговорный процесс. Ну вот высказали все свои позиции официальные и так далее», — сказал он.
По словам дипломата, публичная часть таких встреч не всегда отражает реальное содержание переговоров.
«Погремали друг на друга, посунулись друг на друга, разошлись, не достигнув ничего. Мы слышим, что в политическом треке ничего не достигнуто», — добавил Веселовский.
Он также объяснил особенности формата встречи между руководителями делегаций — Рустемом Умеровым, Владимиром Медынским и Давидом Арахамией.
«А вот один на один Мединский, может, и скажет какие-то особые элементы. Ну, а может, и Умеров скажет — мы не знаем, что ему позволено сказать и не должны мы это знать, это закрытый процесс», — отметил дипломат.
По его словам, именно при таких разговорах стороны могут обнаружить слабые места в позиции оппонента.
«И в ходе этого диалога, триалога, потому что там принимал участие Арахамия, как раз может быть ощущена какой-то стороной слабость или ошибка, или дефект в позиции соперника, которую можно либо сразу зафиксировать и отрицать, либо спрятать в карман и использовать на будущее в туре переговоров», — подытожил Весус.
Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов характеризует текущий этап переговоров с осторожным оптимизмом.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Россия готовятся к новым переговорам в трехстороннем формате.