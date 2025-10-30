Дипломат рассказал, когда Трамп согласится на следующую встречу с Путиным

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не может позволить себе еще одну провальную встречу с диктатором Путиным, подобную той, которая состоялась в Анкоридже на Аляске.

Об этом заявил дипломат Константин Елисеев в прямом эфире телеканала Эспрессо.

«Я хотел бы сказать, что Трамп поступил достаточно правильно, когда отказался от встречи в Будапеште. Конечно, у него в голове была, давайте скажем честно, провалена встреча в Анкоридже с Путиным», — отметил Елисеев.

Реклама

По его мнению, действующий президент США не мог позволить себе во второй раз попасть в такую же ситуацию.

Именно поэтому он решил пойти на решительный шаг. Сейчас кто-то говорит, что встреча в Будапеште отменена, другие перенесены. Но однозначно: если не будет согласовано, что Россия делает первый шаг, а именно безусловное, полное, всеобъемлющее прекращение огня, Трамп не сядет с Путиным за стол переговоров. И неважно, будет ли это Будапешт, Турция или какая-то другая столица», — подчеркнул дипломат.

Он также считает, что Трамп сознательно увеличивает ставки в дипломатической игре.

«Он хочет дождаться результатов встречи с президентом Китая Си. По-моему, именно эта встреча станет определяющей для того, как Трамп будет выстраивать свою стратегию по поводу предстоящего саммита с Путиным», — добавил Елисеев.

Реклама

По его словам, Россия не заинтересована в конструктивных переговорах.

«Нужно прямо сказать: Кремль сейчас только имитирует дипломатическую активность, чтобы тянуть время. Они рассматривают консультации как часть стратегии дальнейшей агрессии против Украины», — пояснил дипломат.

Елисеев также обратил внимание на влияние отдельных американских политиков на жесткую позицию президента США.

«Нужно вспомнить еще один нюанс — блестящую работу сенатора Рубио. Именно его принципиальная позиция, как мне кажется, существенно повлияла на то, что Трамп занял более жесткую, я бы сказал, ястребину позицию по отношению к российскому агрессору», — подытожил Константин Елисеев.

Реклама

Ранее сообщалось, что пока Дональд Трамп готовится к первой изначально своему второму сроку встречи с Си Цзиньпином, в Кремле продолжают рассказывать, что новые американские санкции ударят по самим США.

Мы ранее информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп может только помочь Украине и России приблизиться к миру, но не может заставить стороны прекратить войну.