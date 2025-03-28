Дипломат спрогнозировал, каких действий ожидать от Трампа и Путина в ближайшее время.

Бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица / © УНИАН

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Президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин будут "присматриваться" к действиям Украины.

Об этом сообщил бывший и.о. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в разговоре с журналисткой TSN.ua Кристиной Зеленюк.

«Я думаю, что нужно делать ставку на Украину. Потому что, когда Трамп спросил Зеленского, есть ли у него карты, что он так ведет себя смело, то я думаю, что ответом на этот вопрос будет «да». У нас есть карты. Нашей самой большой картой является Вооруженные силы Украины и украинский народ», — заявил Дещица.

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Он добавил, что эту карту не перебила Россия за три года войны — и не перебьет даже позиция США.

"Поэтому, я думаю, что будут делать Трамп и Путин - будут присматриваться, что делает Украина", - добавил дипломат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Договоренность с Путиным: как Трамп хочет закончить войну и начать новую? НАЖИВО С АНДРИЕМ ДЕЩИЦЕЙ

Напомним, Дещица спрогнозировал, дожмет ли Трамп Путина до перемирия.