Пока в Женеве продолжаются очередные раунды переговоров, реальные перспективы мира становятся все более призрачными. Несмотря на колоссальные потери на фронте и экономический кризис, Москва продолжает держаться за свои радикальные требования, фактически заводя глобальный переговорный процесс в тупик.

The Washington Post анализирует, почему задекларированный прогресс в диалоге является лишь фасадом, за которым скрывается нежелание России идти на реальные компромиссы.

Ультиматум вместо договоренностей

Несмотря на смену площадок и привлечение новых посредников, позиция РФ остается неизменной: мир возможен на условиях Кремля. Это включает не только территориальные аппетиты, но и политические требования, направленные на полный подрыв украинской государственности и устранение легитимных властей в Киеве.

Источники, близкие к переговорам, констатируют: «Все говорят о производительности, но на самом деле все остановилось. Мы согласовали то, что могли, и дальше никакого движения». Россия демонстрирует готовность к миру только на бумаге, в то время как на практике выдвигает «длинный список» требований, включая запрет украинского национализма и отказ от НАТО, что делает соглашение практически невозможным.

Время работает против Москвы, но агрессия не утихает

Западные чиновники отмечают, что время не является союзником Путина. Российская экономика шатается, а потери армии за последние два месяца превышают возможности по их пополнению. Однако, вместо смягчения позиции, Кремль усиливает давление, пытаясь выторговать преимущества до того, как администрация Трампа отвлечется на внутренние промежуточные выборы в США.

Возвращение в переговорный процесс Владимира Мединского — идеолога, отрицающего суверенитет Украины — аналитики называют четким сигналом: Москва планирует удвоить усилия именно по самым жестким политическим требованиям.

Ловушка безопасности

Главный риск нынешней ситуации, по мнению европейских лидеров, состоит в том, что Россия пытается получить за столом переговоры то, чего не смогла достичь на поле боя.

Позиция Киева: Украина готова к определенным шагам, таким как проведение выборов после двухмесячного прекращения огня или демилитаризация Донбасса, но исключительно при условии железных гарантий безопасности от США.

Позиция РФ: Москва категорически исключает присутствие западных миротворцев, что делает любую буферную зону легкой добычей для будущего российского наступления.

«Это большая ошибка — позволять агрессору что-то забрать», — предупреждает президент Владимир Зеленский. Украинские чиновники отмечают: без долгосрочных (минимум 20-30 лет) гарантий любая пауза будет использована Кремлем только для перевооружения и новой эскалации.

Экономический шантаж и удары в спину

Параллельно с разговорами о «мире», РФ продолжает терроризировать украинскую энергетику, пытаясь парализовать страну зимой. На дипломатическом же фронте Москва манипулирует обещаниями экономических соглашений с США, надеясь избежать новых санкций и оставить Украину лицом к лицу со своей агрессией.

Шансы на прорыв остаются скудными. По мнению аналитиков, пока Россия рассматривает переговоры не как путь к справедливому миру, а как инструмент капитуляции Киева, дипломатия обречена оставаться в тупике.

«Москва понимает только язык силы», — резюмирует глава МИД Украины Андрей Сибига, и нынешнее положение дел лишь подтверждает этот тезис.

Напомним, во вторник, 17 февраля, швейцарская Женева стала площадкой для третьего этапа трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, США и РФ. Ключевая цель встречи — поиск механизмов для завершения полномасштабной войны. Переговорный процесс разворачивается в условиях мощного дипломатического влияния со стороны администрации Дональда Трампа. Напомним, Вашингтон определил четкий временной лимит для подписания финального соглашения — июнь 2026 года.