"Дипломатические формулировки": в Офисе президента объяснили, почему исправили слова Байдена

Подоляк назвал телефонный разговор глав государств "крайне успешным".

В Офисе президента объяснили, почему в пресс-релизе о разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена убрали текст, где глава Белого дома якобы подчеркнул важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом рассказал Михаил Подоляк, советник руководителя ОП Андрея Ермака, информирует УНИАН.

По его словам, пресс-релиз опубликовали, "исходя из общей атмосферы переговоров и устных формулировок, которые прозвучали, в том числе касающихся вступления Украины в НАТО". Уже после этого начались консультации и уточнения "дипломатических формулировок".

"Совершенно не нужно искать что-то темное там, где свет. Разговор между двумя президентами был максимально доверчивым, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков", — заверил Подоляк.

Советник руководителя ОП пояснил, что тема НАТО чрезвычайно спекулятивная и поэтому активно используется в пропаганде сторонами, виступающими против вступления Украины в Альянс.

"Именно поэтому важно обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двустороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и совершенно адекватные изменения. Нет никаких существенных итоговых разногласий ", — убежден он.

Советник Ермака считает, что части украинского общества хочет "пройтись" по успешном, по его мнению, телефонном разговоре и уменьшить его ценность.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

В Офисе президента раскрыли детали переговоров. Однако впоследствии с пресс-релиза убрали часть, в которой Байден якобы подчеркнул важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

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