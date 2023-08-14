Дипломатические изгнанники: сотрудники посольства РФ вылетели из Кишинева – видео

Часть дипломатов и сотрудников российского посольства в Молдове 14 августа вылетели из Кишинева в Россию.

Всех сотрудников РФ, выдворенных из Молдовы, доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Журналистов в аэропорт не допустили.

Самолет, который доставит российских дипломатов в Москву, приземлился в 05.30 в аэропорту Кишинева.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе. Произошло это после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, используемых российскими спецслужбами для слежки за властями Молдовы.

Сотрудники посольства РФ покинули Кишинев

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