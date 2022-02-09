Дипломатические переговоры во избежание войны будут продолжаться в ближайшие недели — Макрон

Следует найти путь, и способы инициировать важный и требовательный диалог с Россией в разных форматах.
Главной целью стран Веймарского треугольника, в который входят Франция, ФРГ и Польша, является предотвращение войны.
Об этом заявил Эммануэль Макрон после завершения встречи президентов стран Веймарского треугольника, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
По его словам, дипломатические переговоры будут продолжаться и в ближайшие недели. Их главная цель – избегание войны.
"Мир и стабильность на европейском континенте это наше сокровище, и мы считаем своим долгом сделать все для их сохранения", — заметил президент Франции.
Второй задачей он назвал консолидацию европейцев и союзников, сохранение их единства.
А третьим – защита основополагающих для Европы принципов, особенно – уважения к суверенитету всех государств и целостности их территорий.
«В конце концов речь идет о том, чтобы найти путь и средства инициировать важный и требовательный диалог с Россией в разных форматах. В этом контексте в ближайшие дни и недели мы будем иметь переговоры (советников — ред.) в Нормандском формате с целью урегулирования кризиса», — добавил Макрон.
Он в очередной раз подчеркнул необходимость диалога и ответственности партнеров, в частности президентов РФ и Украины, единственной дорогой, способной привести к миру в Украине.
«С другой стороны, есть другая работа, проводимая НАТО и США, которая ведется также нами и нашими союзниками, Европейским Союзом по построению элементов гарантии безопасности. Последние дни позволили дать толчок новым идеям», – подчеркнул французский лидер.
Напомним, что в Берлине впервые за шесть лет состоялся саммит Веймарского треугольника, в котором приняли участие президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Основная тема переговоров – ситуация с безопасностью вокруг Украины.
Отметим, что после встречи с президентом Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам переговоров Украина и Франция согласились в необходимости продолжения диалога по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне лидеров "нормандского формата". Также на этой встрече речь шла о сотрудничестве между Украиной и Францией.
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