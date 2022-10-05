"Дипломатические реверансы теряют значение": экс-посол Украины в Германии объяснил свою резкую риторику

По мнению дипломата, в Германии таким образом удалось достучаться до руководства страны и общества.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник объяснил свою достаточно резкую и эмоциональную риторику в адрес других государств, которой придерживался с начала полномасштабной войны.

Об этом дипломат рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

Он пояснил, что цель такого стиля состоит в том, чтобы четко определять позицию Украины "и требовать от наших партнеров, друзей их поддержки".

"Эта ужасная война сместила все акценты также и для украинской дипломатии. Когда против твоего народа настолько грубо применяют все возможные виды оружия, когда уничтожают гражданское население, разрушают страну, я думаю, что любые дипломатические реверансы теряют свое значение. Именно поэтому и наш президент Владимир Зеленский, и министр Дмитрий Кулеба, и значительная часть дипломатического корпуса попросту начала действовать по-другому", – рассказал Мельник.

В то же время он заметил – это не значит, "что мы не вежливые люди".

"Главная цель такого нового стиля, по-моему, состоит как раз в том, чтобы без лишних сокращений, слов определять свою позицию и требовать от наших партнеров, друзей их поддержки. И эта поддержка должна быть уже сегодня, сейчас, а не когда-то. Именно в этом состоит весь смысл этой новой дипломатии", – объяснил экс-посол Украины в ФРГ.

"Не всегда это срабатывает, но мне кажется, что по крайней мере в Германии нам удалось достучаться не только до голов, руководства, но и до сердец немецкого общества", — добавил он.

Напомним, в мае Мельник выразил возмущение скоростью предоставления военной помощи Украине со стороны Германии. Дипломат сравнил эту скорость с улиткой, на спине которой закреплена пуля.

А в июне украинский посол обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с вопросом, почему тот колеблется с предоставлением тяжелого вооружения. При этом Мельник подчеркнул, что "Украина на Донбассе истекает кровью на ваших глазах".

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