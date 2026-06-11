МИД России / © Associated Press

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Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в МИД России на встречу с заместителем главы ведомства Сергея Лаврова.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Посол Франции Николя де Ривьер, посол Великобритании Найджел Кейси и посол Германии Александер Ламбсдорф 11 июня прибыли в Министерство иностранных дел России для встречи с заместителем главы ведомства.

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Руководители дипломатических миссий зашли в здание российского МИДа, не общаясь с прессой. Переговоры с ними проведет заместитель профильного министра Михаил Галузин.

Напомним, 10 июня Лавров заявил, что послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече в МИД РФ. Он сказал, что согласился их «послушать», но назвал просьбу странной на фоне оскорбительных высказываний европейских лидеров о России. Министр также в очередной раз обвинил Запад в разрушении европейской системы безопасности и ликвидации договоров о контроле над вооружениями.

По данным Bloomberg, Германия, Франция и Великобритания ищут пути привлечения России к переговорам, чтобы предотвратить новые зимние атаки на энергетику Украины. Союзники обсуждают такую возможность с Киевом, однако отмечают, что окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским. Эта инициатива вызывает разногласия в Европе: критики уверены, что президент РФ Владимир Путин не готов к реальному диалогу, а Москва не должна получать выгоду от таких переговоров на фоне своих потерь и экономических проблем.

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