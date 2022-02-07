Дипломатический десант: в Киев едут министры иностранных дел стран Евросоюза

Планирует визит в Украину и лидер франции – Макрон.

На фоне российской угрозы сегодня, 7 февраля, в Киеве ждут министров иностранных дел стран Евросоюза.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 февраля.

Совместный визит главных дипломатов Австрии, Чехии и Словакии должен свидетельствовать о солидарности с Украиной на фоне агрессивных действий Москвы. Говорят о поддержке страны и взаимодействии в военной сфере.

Посетят и зону проведения Операции объединенных сил. На линию разграничения намечена и поездка главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок. Она появится в Украине уже второй раз за последние несколько недель. Сегодня приедет с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

К слову, через день в Киеве будут встречать и самого президента Франции Эмануэля Макрона — после его переговоров с Владимиром Путиным.

В Киеве ждут визитов министров иностранных дел стран ЕС

Количество визитов европейских лидеров в Украину увеличилось на фоне скопления российских войск на наших границах. Руководители западных стран призывают Москву увести армию. Киев поддерживают не только словом. США, Британия, Канада сейчас активно поставляют вооружение для обороны, учат украинских армейцев. Помочь с оружием пообещали, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии. Зато, например, Германия отказывается поставлять оружие в Украину.

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