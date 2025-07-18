Дипломатический ключ к Трампу: как лесть меняет внешнюю политику США

Марк Рютте показал миру, как нужно разговаривать с Дональдом Трампом, чтобы достичь своей цели / © Associated Press

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Одна из самых ярких звезд Голливуда 1930-х годов, актриса Мей Вест, известная своими острыми афоризмами, однажды заявила, что «лесть открывает все двери». Впоследствии ставшая крылатой фраза ярко иллюстрирует поведение генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который показал миру, как нужно льстить президенту США Дональду Трампу и к каким изменениям во внешней политике США это может привести.

Такое мнение высказал старший редактор журнала The Cipher Brief Том Нагорски в авторской статье для Time.

В последнее время Соединенные Штаты не только объявили о значительных продажах оружия Европе для дальнейших поставок Украине, но и выдвинули жесткий ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину по миру в Украине в течение 50 дней, угрожая санкциями. Ранее Трамп не делал такие обещания Украине и не выдвигал требований к Кремлю.

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Недавний саммит НАТО в Гааге стал свидетельством неожиданной поддержки Альянса со стороны Трампа, ранее его критиковавшего. По мнению Нагорски, причина этих кардинальных перемен банальна — достаточная порция лести в адрес американского президента. Оба внешнеполитических разворота Трампа связаны с действиями Рютте.

Мастер-класс Марка Рютте

Марк Рютте, имевший предыдущий опыт общения с Трампом во времена своего премьерства в Нидерландах, мастерски «охмурил» Трампа лестью. Он постоянно говорил о большой роли Трампа в стимулировании стран НАТО по увеличению оборонных расходов. В марте в Белом доме Рютте подчеркнул, что страны НАТО стремятся сотрудничать с Трампом, чтобы «обновить Альянс под его руководством».

А в преддверии июньского саммита НАТО Рютте пошел еще дальше. Пока европейские лидеры осуждали авиаудары Трампа по Ирану, генсек НАТО одобрил их. В приватном сообщении, которое Трамп обнародовал, Рютте назвал действия Трампа «чрезвычайными» и такими, на которые «никто другой не решился бы», добавив, что это позволяет всем чувствовать себя безопаснее. Он также отметил, что Трамп «достигнет того, чего ни один американский президент десятилетиями не мог сделать», имея в виду увеличение оборонных взносов Европы.

Уроки для Зеленского и просчет Путина

Подход Рютте, а он, скорее всего, так и хотел, повлиял на политику США. После этих событий Трамп, ранее критиковавший НАТО, заявил, что в Альянсе к нему относятся чрезвычайно «уважительно». Он также изменил свое мнение об «обдирании» США союзниками, заверив, что Америка готова помогать защищать страны Европы.

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Украинский президент Владимир Зеленский также усвоил этот урок. После предыдущих разногласий, в марте Зеленский написал Трампу письмо, в котором восхвалял его «сильное лидерство» и поблагодарил за поставки Javelin. В сообщениях Зеленский постоянно совмещал похвалу и благодарность с напоминаниями о действиях Кремля.

Путин, который и сам раньше льстил Трампу, возможно, решил, что ему это больше не нужно. Он наблюдал за напряжением между Зеленским и Трампом, принимал звонки, давал обещания, а затем нарушал их.

И пока Рютте и Зеленский применяли «дипломатию лести», что-то незаметно изменилось. Трамп перестал называть Зеленского диктатором, начал хвалить его и украинцев за «храбрую борьбу», а Путина раскритиковал за «ерунду» и нарушенные обещания.

Сам Марк Рютте заявляет, что хвалить нужно того, кто этого заслуживает. Он игнорирует критику в адрес своего подхода к Трампу и утверждает, что делает все необходимое для сохранения единства НАТО, в котором США являются ключевым союзником.

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«Конечно, мнение Трампа может быстро измениться, и маятник может качнуться в обратную сторону. Но пока очевидно следующее: Украина получит больше американского оружия, а у НАТО будет более мощная поддержка со стороны Америки, поскольку два мировых лидера хорошо научились льстить американскому президенту. Как могла бы сказать Мэй Вест, иногда немного лести может послужить большую службу», — подытожил Том Нагорски.

Напомним, в Кремле сделали новое заявление о «враждебности НАТО» к России. По словам Пескова, действия Альянса «заставляют Москву принимать соответствующие меры по безопасности страны».