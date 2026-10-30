Украина ведет тайные переговоры с Сеулом из-за скандала с пленными КНДР: что рассказали в МИД

Южная Корея и Украина / © twitter.com

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Украина через закрытые дипломатические каналы ведет переговоры с Южной Кореей, чтобы урегулировать напряженность в двусторонних отношениях, возникшую после обнародования информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. Украинская сторона призывает не преувеличивать угрозу дипломатического кризиса и подчеркивает, что обе страны работают над предотвращением дальнейшей эскалации.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, слова которого приводит корреспондент ТСН.

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По его словам, в СМИ неверно интерпретировали заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хёна о возможном ухудшении двусторонних отношений. Тихий призвал обращать внимание на полный контекст высказываний южнокорейского министра, а не на отдельные фразы о возможном разрыве дипломатических отношений.

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«Его спросили, может ли ситуация обостриться до уровня, который поставил бы под угрозу дипломатические отношения. И он ответил гипотетически, что возможно, если ситуация будет дальше обостряться, то может быть, но стороны работают над тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации», — пояснил представитель украинского МИД.

Он также отметил, что Чо Хён в ходе своего выступления подчеркнул неизменность широкой поддержки Украины со стороны Южной Кореи, а также на продолжении участия Сеула в международных усилиях по прекращению российской агрессии и в проектах восстановления Украины.

Тихий призвал воздержаться от нагнетания ситуации и распространения спекуляций вокруг дипломатического конфликта. По его словам, публичные заявления по этой теме не способствуют урегулированию проблемы.

«Я просто подтвержу вам, что в закрытом режиме ведется работа над тем, чтобы урегулировать эту ситуацию и оставить её в прошлом», — сообщил представитель МИД.

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Дипломатический конфликт между Украиной и Южной Кореей — что известно

Напомним, напряженность в отношениях между Киевом и Сеулом возникла после того, как президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о двух военнослужащих КНДР, взятых в плен украинскими силами во время боев в Курской области в январе 2025 года. Украина сообщила о готовности передать их Южной Корее.

Сеул обвинил украинскую сторону в нарушении соглашения о конфиденциальности. По утверждению южнокорейских властей, информацию следовало держать в секрете для защиты самих военнопленных и их семей, которые остаются в Северной Корее.

На фоне конфликта Сеул отозвал из Украины восьмерых сотрудников своей дипломатической миссии. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён во вторник, 27 октября, заявил, что это решение было вынужденным из-за отсутствия, по мнению южнокорейской стороны, надлежащих шагов со стороны Украины по урегулированию ситуации.

Он также не исключил, что дальнейшее обострение может привести к серьезному кризису в двусторонних отношениях. В то же время Чо Хён заверил, что поддерживает контакт с главой МИД Украины Андреем Сибигой, чтобы как можно скорее урегулировать разногласия.

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