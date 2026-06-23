Дипломатический кризис: в конфликт Украины и Польши может вмешаться неожиданный посредник

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий / © ТСН

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Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайскирите сообщила, что в ближайшее время Вильнюс может выступить посредником в дипломатическом конфликте между Польшей и Украиной. Такая инициатива возникла из-за разогрева эмоций с обеих сторон, чтобы сохранить критически важное партнерство и не допустить ослабления стратегического союзничества в регионе.

Такое предложение литовской стороны сообщает польский информационный портал Onet.

Суть литовской инициативы

В Вильнюсе отмечают, что из-за высокого градуса напряженности может потребоваться серьезное вмешательство для организации прямого разговора между президентами Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким. Литовские дипломаты обеспокоены возможной отменой визита украинского лидера на конференцию в Гданьск, ведь это бросит серьезную тень на мероприятие, где будут приниматься ключевые решения по восстановлению.

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«Скорее всего, снова придется приложить усилия, чтобы привести к разговору обоих президентов», — отметила Аста Скайскирите.

Скандал между Украиной и Польшей — последние новости

Дипломатический кризис начался после того, как польский лидер Кароль Навроцкий решил отобрать Орден Белого Орла у Владимира Зеленского. По мнению экс-глава МИД Польши Яцека Чапутовича, этот шаг лишь ослабил международные позиции Варшавы и превратил Украину в победительницу в дипломатическом противостоянии. Бывший министр констатировал, что польские власти не выиграли от этого обмена ударами, а западные партнеры теперь будут относиться к стране с большим подозрением.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предупреждал, что этот эмоциональный спор является потенциальной стратегической ошибкой. Политическая конфронтация прямо угрожает миллиардным контрактам восстановления украинской инфраструктуры, которые планировали заключить в Гданьске. Инвесторы бьют тревогу, ведь из-за осторожности обеих сторон польский бизнес может потерять эти возможности в пользу иностранных конкурентов.

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