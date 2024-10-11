Дипломатический марафон Зеленского: Европе представят план завершения войны в Украине

Владимир Зеленский на этой неделе проводит свой очередной дипломатический марафон, чтобы представить свой "план победы" основным европейским державам. Президент хочет согласовать с Германией, Францией, Великобританией, Италией и США этот документ о военных решениях, которые позволят Украине подойти к переговорам со страной-агрессором на позициях силы.

Об этом пишет El Pais.

План должен быть согласован с союзниками до конца 2024 года. В противном случае, заявил Зеленский во время визита в Белый дом в сентябре, у Украины не будет шансов на победу в войне.

Насыщенный план поездки

В четверг, 10 октября, Зеленский прилетел в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В тот же день он успел посетить Париж и Рим, где встретился с лидерами этих государств Эммануэлем Макроном и Джорджией Мелони. В пятницу, 11 октября, президент Украины встретится в Риме с Папой римским, после чего отправится в Германию к канцлеру Олафу Шольцу.

Издание отмечает, что эта насыщенная повестка дня является альтернативой, которую нашли в Офисе президента Украины после отмены саммита НАТО 10 октября в Германии. Саммит должен был стать торжественной церемонией прощания с Джо Байденом, но был отложен, потому что президент США отменил поездку из-за разрушительного урагана "Милтон", обрушившегося на Флориду.

"План победы" Украины

"План победы" Зеленского – это документ, содержание которого держится в секрете, до этой поездки был представлен только президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на этот пост – Камале Харрис и Дональду Трампу. Теперь с ним смогут ознакомиться лидеры основных европейских стран-членов НАТО, чтобы совместными усилиями доработать его и утвердить еще до вступления в должность следующего президента США в январе 2025 года.

Предполагается, что план предусматривает вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе и разрешение Вашингтона использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России.

Поскольку НАТО хочет избежать прямого военного конфликта с Россией, шансы Украины на присоединение к Альянсу в ближайшие месяцы минимальны. В администрации украинского президента считают, что альтернативой могло бы стать специальное соглашении о безопасности. В Киеве также надеются раньше или позже получить "зеленый свет" на использование западных дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Но пока нет никаких признаков, что Байден изменит свое решение, а Шольц неоднократно заявлял, что Германия не даст свои ракеты для ударов по России.

Зеленский также приложил усилия, чтобы добиться поддержки своей "Формулы мира" со стороны более чем 80 государств. В среду, 9 октября, на саммите стран Юго-Восточной Европы в Хорватии, Зеленский пояснил, что его цель состоит в том, чтобы до ноября подготовить это совместное предложение, которое поможет положить конец войне. Кремль ожидаемо заявил, что не поддержит "формулу мира", так как не участвовал в ее разработке и поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии.

После встречи со Стармером и Рютте Зеленский объяснил, как связаны "план победы", "формула мира" и Саммит мира, который Киев хочет провести до конца 2024 года.

"План победы направлен на создание правильных условий для справедливого окончания войны. Это мост ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции", – заявил президент.

Стармер заверил, что для его правительства "очень важно продемонстрировать стабильную приверженность поддержке Украины". В то же время британский премьер ограничился комментарием, что детально изучит "план победы".

Макрон подтвердил, что они проанализировали меры, которые необходимо принять на "ближайшие недели и месяцы", хотя и не уточнил их содержания. Президент Франции подчеркнул свою "непоколебимую поддержку Украины" в военной и дипломатической сферах.

Какой должна быть победа Украины

Вопрос теперь в том, что Зеленский подразумевает под победой в войне. В европейских министерствах иностранных дел звучит все больше голосов, которые считают, что Украине пора допустить возможность, что часть ее территорий останутся под контролем РФ, пусть даже временно. Президент Чехии Петр Павел и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в сентябре заявили, что победа Украины предполагает долгосрочный план безопасности, составленный вместе с союзниками, направленный на защиту и укрепление 70% территории страны, подконтрольной Киеву.

Напомним, Зеленский после встречи с Макроном заявил, что они не обсуждали возможность заключения соглашения с Россией о прекращении огня в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО.

"Это не тема наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", — сказал президент.

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