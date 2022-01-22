Дипломатический скандал из-за высказываний о Крыме и неснабжения оружия: МИД вызвал посла Германии

В МИДе заявили, что "Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства".

Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор посла Германии в Украине Анку Фельдгузен. Причина – дипломатический скандал из-за высказывания командующего ВМС Германии о "российском" Крыме, а также нежелание Берлина поставлять оружие Украине.

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"Подчеркнута категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может соответствовать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", — говорится в заявлении МИД.

В министерстве подчеркнули, что "сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России. Отмечено, что Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе".

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