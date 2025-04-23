Дипломатический скандал в Германии: послу РФ запретили появляться на торжествах 9 мая

Послу РФ в Германии запретили участвовать в торжествах 9 мая / © pixabay.com

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В немецком городе Бранденбург не утихает дипломатический скандал после того, как приглашения послов РФ и Беларуси на торжества 9 мая были отменены немецким правительством. Несмотря на запрет, российский посол Сергей Нечаев заявил, что приедет на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. В ответ директор мемориала Аксель Дреколь пригрозил, что Нечаеву придется общаться с полицией, если он приблизится к месту проведения мероприятия.

Об этом пишет Bild.

По словам Дреколя, Германия не приглашает дипломатических представителей РФ ни на какие торжества после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

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«Если посол все же появится, будут приняты меры в соответствии с внутренними правилами, которые будут координироваться с силами безопасности», — заверил он.

Основанием для угроз со стороны Дреколя стало заявление Нечаева, что Россия якобы «не нуждается в специальном приглашении, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма». Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке поддержал позицию Дреколя и назвал участие представителей страны-агрессора в торжествах недопустимым.

Сам Нечаев, вероятно, намерен эскалировать скандал. На прошлой неделе он вместе с послом Белоруссии без приглашения приехал к мемориалу «Зееловские высоты» с охраной и венком с российской символикой.

В МИД Германии обратились к организаторам празднований 9 мая и призвали принять необходимые меры, чтобы не допустить участия представителей России и Беларуси в торжествах.

В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал решение Бундестага не приглашать российских и белорусских дипломатов на специальное заседание по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Напомним, в Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел стран ЕС. Таким образом европейские дипломаты продемонстрируют солидарность с Украиной и противопоставят свой визит путинскому параду в Москве.