Дипломатический сюрприз: Германия отзывает посла из Украины раньше срока

Федеральное правительство Германии планирует отозвать действующего посла в Украине Гайко Томса, проработавшего на этом посту всего один год. Решение об изменении посла в Украине стало неожиданностью даже для опытных дипломатов.

О деталях кадровых решений, инициированных министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, сообщает Spiegel.

Интрига с Киевом

Перевод Гайко Томса в Мадрид издание называет «достаточно неожиданным». Дипломат возглавил посольство в Киеве только летом прошлого года, сменив Мартина Егера, перешедшего на работу в разведку (BND). Обычно каденция посла длится дольше, особенно в стране, которая находится в состоянии войны.

Больше всего вопросов вызывает тот факт, что преемник Томса пока не определен. Если кандидатуры новых послов в Москве, Пекине и Тель-Авиве правительство ФРГ планирует утвердить уже в эту среду, то вопрос главы дипмиссии в Украине пока остается открытым и не вынесен на рассмотрение кабинета министров.

Большая шахматная доска: Москва, Пекин, Тель-Авив

Кроме украинского направления Берлин меняет фигуры на других стратегических должностях:

Александр Ламбсдорфф покидает пост посла в Москве и переезжает в Тель-Авив.

Клеменс фон Гетце , работающий сейчас в Мексике, станет новым послом в России.

Филипп Аккерман переедет из Нью-Дели в Пекин.

Патрисия Флор отправится в Бразилиа.

Процедура назначения предполагает, что после утверждения правительством Германия должна получить согласие от принимающих стран, после чего новые послы будут вручены верительные грамоты главам государств. Так что официальное объявление фамилий состоится только после завершения всех формальностей.

