Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал откровенное письмо к президенту России Владимиру Путину, совместив призыв к мирным переговорам с насмешками над возрастом диктатора. Этот шаг может быть попыткой повлиять и на президента США Дональда Трампа, чтобы либо активизировать переговорный процесс, либо ослабить позиции Путина.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Письмо Зеленского к Путину — какое его содержание

На фоне серии украинских ударов беспилотниками по территории России и последних изменений ситуации на фронте в пользу Украины Зеленский обнародовал открытое письмо, адресованное Путину. В обращении украинский лидер предложил вернуться к мирному диалогу. В то же время в тексте содержалась критика в адрес российского руководства — в частности относительно военных неудач, экономических трудностей и усиления зависимости России от Китая. Отдельно была затронута и тема возраста Путина.

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С начала полномасштабной войны Зеленский неоднократно обращался в своих видеозаявлениях как к Путину, так и к россиянам. Среди них — и обращение в первый день вторжения России в 2022 году. Нынешнее письмо стало одним из самых резких его публичных посланий в адрес главы Кремля.

Президент Украины обратил внимание на то, что почти половина 26-летнего периода пребывания Путина у власти пришлась на войну против Украины. Также Зеленский заявил о готовности к прекращению огня, если на это будет воля российской стороны.

Кроме того, он сообщил, что готов к прямым переговорам вне переговорного процесса, который продвигает администрация президента США Дональда Трампа. Этот процесс фактически потерял динамику после начала американо-израильского конфликта с Ираном в феврале.

Украинский президент также предложил привлечь к процессу европейские страны и организовать встречу на уровне лидеров в Швейцарии, Турции или одном из арабских государств. Подобные инициативы относительно личной встречи с Путиным он озвучивал и ранее, однако результатов они не дали.

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Письмо Зеленского было рассчитано и на Трампа

Несмотря на то, что письмо было адресовано Путину, его содержание, вероятно, было рассчитано и на реакцию Трампа. При этом оставался открытым вопрос: имел ли целью Зеленский активизировать переговорный процесс, или скорее ослабить позиции потенциального собеседника.

В тексте предложение о мирных переговорах сопровождалось критическими замечаниями относительно российского диктатора, который, по содержанию обращения, не способен в полной мере защитить даже Москву или Санкт-Петербург от страны, против которой начал войну с расчетом на быстрый результат.

«После 26 лет у власти возраст начинает сказываться», — написал Зеленский Путину, которому сейчас 73 года.

Ранее украинский президент, который моложе российского лидера на 25 лет, уже поднимал тему возраста Путина, ставя под сомнение стабильность российской системы единоличного правления.

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Еще в письме упоминались сообщения о росте недовольства в России из-за дефицита топлива после атак на НПЗ, а также из-за инфляции и усталости населения от войны.

По мнению большинства независимых экспертов, анализирующих российскую политическую систему, у Путина пока нет серьезной уязвимости перед потенциальными внутренними потрясениями.

Реакция Кремля на письмо Зеленского к Путину

5 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил российским медиа, что Путина ознакомили с содержанием письма Зеленского, однако воздержался от каких-либо дополнительных комментариев.

Представители прокремлевской среды восприняли обращение украинского президента негативно, назвав его грубым и провокационным.

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Сергей Марков — аналитик, известный поддержкой Путина и позициями, близкими к Кремлю, — заявил, что Зеленский якобы оскорбил президента РФ и пытался «разжечь раскол в российском обществе». Марков также отметил, что не ожидает от Кремля какой-либо содержательной реакции из-за «насмешливого характера» этого обращения.

Значение письма Зеленского к Путину

Письмо было обнародовано через день после дроновой атаки на нефтебазу неподалеку от Санкт-Петербурга, а также накануне запланированного выступления Путина на экономическом форуме вблизи этого города. После удара над дорогой, ведущей к месту проведения мероприятия, поднялось большое облако густого черного дыма.

Вероятно, письмо имело не только политическое, но и информационное значение — в частности как способ привлечь внимание к удару украинских дронов по Санкт-Петербургу. Стоит отметить, что еще до этой атаки Путин в мае уже сократил масштаб празднования Дня победы в Москве из-за риска новых украинских ударов.

«Теперь мы все можем видеть, что россиянам наконец становится все менее комфортно с этой реальностью», — написал Зеленский.

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Говоря о возможности завершения войны, президент Украины призвал к прямому переговорному процессу, который бы происходил отдельно от инициатив администрации президента США. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что сможет завершить войну за один день, однако переговорный процесс длится уже более года.

Также Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не реализовали того, что, по его мнению, должно было стать результатом определенных договоренностей между Трампом и Путиным.

«Мы слышали, что вам в Аляске пообещали решение определенных вопросов по Украине и Европе», — написал Зеленский, вспоминая саммит в Анкоридже прошлым летом.

Российская сторона ранее утверждала, что Трамп якобы соглашался на передачу части украинских территорий в обмен на мир, однако Украина на это не пошла.

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«Вы сами можете убедиться, что украинские и европейские вопросы не решаются в Анкоридже», — написал Зеленский.

Каких именно результатов может достичь украинский президент, сочетая жесткую риторику с призывами к миру, пока остается открытым вопросом.

Письмо вместе с резонансной атакой дронов может укрепить настроения внутри Украины. В то же время это может стать сигналом для Трампа о возможном ослаблении позиций Путина или же повлиять на внутреннюю ситуацию в России, усилив имеющиеся противоречия.

При этом в Украине считают, что возможности России для новых ракетных ударов в ответ уже в значительной степени исчерпаны.

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Письмо Зеленского к Путину — последние новости

Напомним, 5 июня в Кремле во второй раз отреагировали на призыв Зеленского завершить войну, заявив, что письмо «приняли во внимание», однако продолжили обвинять Киев в нежелании мира. Спикер президента РФ Дмитрий Песков цинично отметил, что Украина должна «выполнить домашнюю работу» для возобновления переговоров, и добавил, что официальные каналы связи между странами отсутствуют.

Трамп положительно оценил предложение Зеленского провести прямые переговоры с Путиным. Президент США одобрил идею такой встречи, назвав ее «замечательной», и подчеркнул, что лидерам обеих стран придется пойти на компромиссы, к которым, по его словам, приложили усилия и в Белом доме. Трамп также подчеркнул важность американской военной помощи, отметив, что без нее Украина не смогла бы продолжать борьбу.

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