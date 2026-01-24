Дипломатический взрыв: Сибига сравнил Орбана с приспешниками Гитлера

Министр иностранных дел Андрей Сибига / © Getty Images

Дипломатический спор между главой МИД Андреем Сибигой и Будапештом продолжился в субботу после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал не пускать Украину в ЕС еще 100 лет.

Об этом пишет Европейская правда.

Спор спровоцировало заявление Виктора Орбана о том, что в Венгрии в следующие 100 лет «не будет такого парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС».

В ответ на эти слова венгерского премьера Сибига резко ответил, что его планы обречены на провал, поскольку «хозяин Орбана» в Москве не протянет еще 100 лет.

На это заявление Сибиги в соцсети Х отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил украинского министра в вмешательстве в венгерские выборы.

«Мы знаем, что вы хотите правительство, которое бы сказало „да“ Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим! Суверенное венгерское правительство будет и дальше защищать страну и ее народ от вашей войны! Венгрия первая!» — написал Сийярто.

Сибига со своей стороны в субботу опубликовал пространный ответ с жесткой критикой Виктора Орбана и призвал Сийярто «называть вещи своими именами».

«Когда Виктор Орбан говорит, что не позволит Украине присоединиться к ЕС в течение следующих 100 лет, он действительно не обращается к украинскому государству. Прежде всего он говорит это этническим венграм в Закарпатье. Это звучит как оговорка по Фрейду со ссылкой на мирный договор, подписанный более 100 лет назад, который был трагичным для венгров. Это вершина вашего цинизма», — написал Сибига.

Он отметил, что Орбан и его команда не заботятся о благополучии и безопасности венгров, проживающих в Украине, но он просто хочет «держать их как заложников своих геополитических авантюр и продолжать отмывать деньги через разные иностранные схемы и фонды — чтобы построить еще один футбольный стадион или новый частный зоопарк с зебрами».

Отметим, это отсылка к коррупционному скандалу в Венгрии вокруг дачи Орбана, где, как выяснили журналисты, есть частный зоопарк с экзотическими животными, в частности зебрами.

Сибига подчеркнул, что Европейский Союз является зоной мира, а вступление Украины в ЕС приблизит мир и обеспечит безопасность и процветание для всей Европы и для всего венгерского народа.

Но это не то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы война продолжалась. Блокируя членство Украины в ЕС, Орбан исполняет желание Путина. В то же время Орбан блокирует восстановление мира в Европе и превращает Венгрию в сообщника режима Кремля. Сегодня Орбан действует даже не как Миклош Горти, а как муртад Гитлера Ференц Салаши. Это урок Второй мировой войны», — написал он.

Андрей Сибига добавил, что «Венгрия и венгерский народ не заслуживают такого», поскольку «венгерский народ — это народ достоинства и свободы, народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана».

Напомним, 22 января президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе подверг резкой критике венгерского премьера Виктора Орбана.