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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Дипломатическое напряжение между Киевом и Сеулом: Южная Корея вызвала представителя Украины

Причиной стало публичное разглашение по Киеву информации о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих Северной Кореи.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пленный солдат КНДР

Пленный солдат КНДР / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

МИД Южной Кореи 28 сентября вызвал исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Позицию Сеула украинскому дипломату озвучил первый замминистра иностранных дел Пак Юн Джу. Наибольшее недовольство южнокорейской стороны вызвало отрицание Киевом договоренности о конфиденциальности.

По словам Пака, такие действия серьезно подрывают взаимное доверие и наносят ущерб дружеским отношениям между двумя странами. В этой связи Сеул требует от Украины официальных объяснений и извинений.

В свою очередь, Андрей Вешкин пообещал передать позицию южнокорейской стороны в Киев.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен и его офис настаивают на том, что Украина нарушила соглашение о неразглашении информации. По их словам, сохранение конфиденциальности должно было оградить самих военнопленных от возможной опасности после обнародования данных о них.

Сеул обосновывает свою позицию нормами международного права и гуманитарными принципами.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сообщил об отправке двух пленных северокорейских солдат в Южную Корею.

Мы ранее информировали, что администрация президента Южной Кореи требует от Украины официальных объяснений и извинений из-за разглашения информации о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи.

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