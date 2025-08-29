"Украина оружием не сможет вернуть все территории": Зеленский назвал другой путь

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем военный. По его словам, Россия не способна оккупировать Украину, в то же время, Украина оружием не сможет вернуть все территории.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 29 августа.

Россия не может нас оккупировать, а Украина оружием не сможет вернуть все территории. Дипломатический путь быстрее и с меньшими потерями, чем военный», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, на следующей неделе истекает двухнедельный срок, который президент США Дональд Трамп предоставил Владимиру Путину для установления мира. Украина напомнит об этом Белому дому 1 сентября. Президент также отметил, что Россия будет делать все возможное, чтобы избежать встреч на уровне лидеров, предлагая переговоры на более низком уровне.

Владимир Зеленский также отверг идею создания буферной зоны в 40, 60 или 100 километров, которую предлагают некоторые европейские и американские партнеры. Президент пояснил, что, учитывая использование современного вооружения и дронов, так называемая «серая» или «буферная» зона уже существует. По его словам, если Россия хочет ее расширить, она может просто уйти вглубь уже оккупированных территорий.

"Так называемая "серая" зона уже существует - и если россияне хотят ее расширить, могут отойти вглубь уже оккупированных территорий", - отметил Зеленский, назвав обсуждение такой зоны "пустой тратой времени".

Напомним, Зеленский на брифинге рассказал о ситуации на фронте, предстоящих переговорах с партнерами о гарантиях безопасности и возможности встречи с Путиным. Он также объяснил целесообразность увеличения возраста до 22 лет для мужчин, которым разрешен выезд за границу.