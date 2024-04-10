Дипломатия не заставит Путина прекратить войну против Украины – Бербок

Анналена Бербок подчеркнула, что пока нет дипломатических средств, чтобы заставить диктатора Путина прекратить войну.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пока нет дипломатических средств, которые заставили бы президента-диктатора России Владимира Путина прекратить войну против Украины. Украина должна продолжать сражаться против агрессора.

Об этом она заявила 10 апреля во время часа вопросов и ответов в Бундестаге, передает "Укринформ".

"Если Украина перестанет защищаться сейчас, это будет означать конец Украины, а не войны, война будет продолжена через атаки на другие страны", — заявила Бербок.

Глава МИД отметила необходимость как можно быстрее найти средства ПВО для Украины по всему миру. При этом она напомнила, что большинство систем, которые сейчас имеет Украина, происходят именно из Германии — Iris-T, Patriot и другие.

Она заверила, что Берлин ведет конфиденциальные переговоры со многими странами, некоторые из них, возможно, могли бы передать Украине системы Patriot не напрямую, а через третьи страны.

Бербок также подчеркнула, что "нет угрозы того, что поддержка со стороны НАТО прекратится", в частности, независимо от результатов президентских выборов в США.

Напомним, Шольц едет в Китай, где обсудит войну в Украине.

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