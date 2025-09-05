Дипломатия принуждения: экспосол США сказал, как посадить Путина за стол переговоров

Крелевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

Кремлевского диктатора Владимира Путина можно вынудить серьезно относиться к переговорам. Но для этого нужно усилить Украину с помощью современного оружия и ввести мощное санкционное давление.

Об этом заявил экспосол США в РФ Майкл Макфол в комментарии для "Эспрессо".

«Дипломатия всегда должна иметь два пути – поощрение и принуждение. Если нет угрозы серьезных последствий, у Путина просто нет стимула к сотрудничеству. Поэтому, чтобы создать реальные условия для переговоров, мы должны и дальше вооружать украинских воинов и одновременно усиливать санкционное давление, чтобы заставить его сесть за стол переговоров», — подытожил дипломат.

Оружие для Украины

По словам Макфола, в позиции Путина нет никаких изменений с февраля 2022, что заставляет сомневаться в его искреннем стремлении к переговорам. Дипломат подчеркнул, что привлечь внимание российского диктатора можно не путем переговоров, а посредством усиления Украины вооружением.

По его мнению, необходимо поставлять, прежде всего, оборонные системы для защиты украинских граждан от террористических атак, которые Москва осуществляет каждую ночь. Кроме того, Украина должна получить дальнобойное оружие, в том числе ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по военным объектам в глубине России.

Санкционное давление

Экспосол США подчеркнул, что вместе со снабжением вооружения Украине следует усиливать санкции против России. Он отметил, что новые ограничения должны максимально усложнить доступ РФ к деньгам и технологиям, необходимым для ведения войны.

Майкл Макфол также подверг критике президента Дональда Трампа, который, вернувшись к власти, не ввел ни одной новой санкции против России. По словам дипломата, это была ошибка, ведь без угрозы серьезных последствий Путин не будет иметь стимулов к сотрудничеству.

Напомним, в ISW объяснили, что стоит за неожиданными заявлениями "фюрера" об Украине. По мнению аналитиков, Путин меняет тактику и снова имитирует «готовность к переговорам».