"Дипломатия работает и достигает результата": Кулеба объяснил, почему до сих пор не произошло вторжение России

По словам министра, все прогнозируемые до этого даты новой военной операции России до сих пор не воплотились.
Великобритания играет важную роль в укреплении международной коалиции в защиту Украины.
Об этом заявил в четверг, 17 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс по итогам переговоров.
"Я благодарен Лиз (Лиз Трасс – Ред.), которая лично вовлечена в эти усилия. Мы находимся с моей коллегой в контакте, буквально еженедельно, работаем над воплощением стратегии сдерживания России. И совместные усилия уже приносят конкретные результаты", – отметил он.
Кулеба напомнил, что какой бы ни была сложной ситуация с безопасностью, но все прогнозируемые до этого даты новой военной операции России — с декабря прошлого года — до сих пор не воплотились. Это значит, что дипломатия работает и достигает результата.
"Мы никогда не можем говорить о том, что будет завтра, но мы точно знаем, что сегодня мы приложим все усилия для того, чтобы сохранялся мир и Россия совершила деэскалацию, а урегулирование конфликта произошло дипломатическим путем", — резюмировал он.
Напомним:
Пока в Кремле, который продолжает стягивать войска к границам с Украиной, обвинили НАТО и Киев в "агрессивных стремлениях" и заявили, что на самом деле опасность есть у границ РФ — Украина, Великобритания и Польша в четверг, 17 февраля, официально объявили об образовании трехстороннего формата сотрудничества.
Читайте также: