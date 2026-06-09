Дипломатия «со звездочкой»: почему именно Буданов модерирует кризис с Польшей

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В своем сообщении в Facebook политический консультант Олег Постернак объяснил, почему именно руководителю Офиса Президента доверили этот кризис и какие преимущества у него есть для выполнения такой задачи.

«Сложные дипломатические треки Буданову по силам. Фактически, происходит его инициация не только как антикризисного политика, но и как практика-дипломата», — отметил Постернак.

По словам эксперта, участие в международных переговорах, обменах пленными и широкая сеть международных контактов дают Буданову необходимый опыт работы на таких направлениях.

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Постернак также предположил, что целью переговоров может являться поиск компромисса, который позволит не допустить использования исторических противоречий для ухудшения украинско-польских отношений.

«Украине потребуется Польша для евроинтеграции. Польше необходим военный опыт Украины», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил , что Кирилл Буданов постепенно выходит за пределы сугубо военной роли и воспринимается обществом как «кризисный менеджер» и «архитектор будущего», способный работать не только в сфере безопасности, но и в других стратегических направлениях.

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