"Дипломатия в условиях идеального шторма": Кулеба прокомментировал запись с Джулиани

По его словам, несмотря на огромные угрозы, Украине удалось справиться и пройти тот период достойно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время разговора в 2019 году с адвокатом и советником бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани дипломатично поддерживал общение.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Дипломатия — вещь нелинейная. Маневры в ней является вещью необходимой, если помогают достичь конечной цели — защитить национальные интересы", — отметил Кулеба.

"Тогда в 2019 году Украина стоит перед серьезным вызовом, когда ее интенсивно пытались втянуть во внутреннюю политику США. Наш национальный интерес тогда заключался в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в США, не дать обвинить Украину в« подыгрывании»той или иной стороне — и при этом не испортить отношения с тогдашней администрацией США", — добавил глава украинских дипломатов.

"Это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенным данным и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США ", — резюмировал глава внешнеполитического украинского ведомства.

Как сообщалось, 28 апреля Федеральное бюро расследований США провело обыск в квартире бывшего адвоката Дональда Трампа и экс-мера Нью-Йорка Руди Джулиани. Следователи изъяли его личные электронные устройства.

Напомним, ранее экс-совентник по нацбезопасности США Джон Болтон в своих мемуарах рассказал, что Трамп просил его позвонить Зеленскому, чтобы убедиться, что президент Украины встретится с Джулиани. Это наиболее раннее упоминание о намерении Дональда Трампа давить на Украину по личным мотивам.

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