Владимир Зеленский и мировые лидеры / © Telegram / Андрей Ермак

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На этой неделе должен был произойти прорыв: первые прямые переговоры между Украиной и Россией за последние месяцы. Вместо этого они лишь подчеркнули неготовность Москвы к миру.

Об этом сообщило издание CNN.

В пятницу в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными, дальнейших переговорах о встрече президентов Украины и России и формировании сторонами своего видения будущего прекращения огня.

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«Но обмен пленными происходит регулярно, Украина уже заявила, что хочет немедленного и безусловного прекращения огня в воздухе, на море и на суше, и уже предложила прямые переговоры между президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным. Россия отклонила эти две идеи, но в пятницу заявила, что снова их рассмотрит. Дипломатия на этой неделе прошла долгий путь, фактически вернувшись к нулю — туда, откуда она началась в субботу», — говорится в материале.

В субботу лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши требовали от России месячного прекращения огня, опубликовав фото телефонного разговора с Трампом.

Но уже через шесть дней в Тиране та же пятерка снова собралась вокруг телефона. Макрон назвал игнорирование Кремлем перемирия «неприемлемым», Стармер заявил, что Путин «должен заплатить цену за избежание мира».

«На прошлой неделе Трамп выполнил потрясающую дипломатическую гимнастику. Путин отверг требования перемирия и предложил прямые переговоры в Стамбуле. Зеленский сказал, что встретится там с Путиным, а Трамп предложил быть посредником. Путин отклонил все, кроме встречи младшего специалиста. А потом Трамп развеял любое ощущение срочности, добавив, что он никогда не ожидал, что Путин будет присутствовать без его присутствия в Стамбуле, очевидно, придя к выводу, что „ничего не произойдет“ в Украине, прежде чем он встретится с главой Кремля», — отметили в издании.

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Как указано в материале, неизвестно, что на самом деле думают европейские лидеры после пятничного разговора, однако им «бесспорно, пришлось напомнить Трампу о данных обещаниях». Президент США снова демонстрирует не желание осуждать Путина.

«Однако теперь на кону — доверие к нему со стороны ближайших европейских союзников: „сообразительного“ Макрона и „жесткого переговорщика“ Стармера, который предложил ему второй государственный визит. Неизвестно, взволнует ли это его», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что две вещи остаются неизменными. Во-первых, Путин игнорирует любое давление, предлагая «мир» на собственных условиях. Во-вторых, Трамп, хоть и обещает помощь Украине за кулисами, публично избегает жесткой риторики — зато оставляет двери открытыми для встречи с российским лидером.

Белый дом время от времени намекает, что терпение в отношении Путина на пределе — иногда даже Трамп делает невнятные заявления, как вот на прошлой неделе, когда он упомянул о санкциях вскользь. Но пока это не превратилось в решительные действия, которых ожидает Европа.

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«Белый дом выигрывает от ловких, неискренних шагов Кремля к миру. Россия делает достаточно, чтобы позволить Трампу делать вид, что они серьезны, но при этом совсем не уступает — даже усложняя ситуацию в пятницу, сообщая о требовании, чтобы Украина передала территорию, которую Россия не завоевала. Существует достаточно нечетких, невыполнимых намеков на дипломатию и дальнейшие переговоры, чтобы обеспечить соблазнительное обещание сделки, не заключая ее и даже не очерчивая ее. Россия, очевидно, тянет время и накапливает силы на восточной линии фронта, как показывают снимки с дрона, перед вероятным летним наступлением», — говорится в материале.

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк, которая недавно ушла в отставку, в резком заявлении обвинила администрацию Трампа в «умиротворении» агрессора.

«К сожалению, с начала администрации Трампа политика заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию… Как таковой, я больше не мог добросовестно выполнять политику администрации и считал своим долгом уйти в отставку… Мир любой ценой — это вовсе не мир, это умиротворение. И история неоднократно учила нас, что умиротворение не ведет к безопасности, стабильности или процветанию. Оно приводит к большей войне и страданиям», — заявила Бринк.

Напомним, Макрон заявил, что Трамп должен выяснить у россиян, что произошло в Стамбуле.

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