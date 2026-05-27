Дипломаты отказываются бежать: Запад ответил на ракетный шантаж Кремля

Кремлевский диктатор Владимир Путин

Соединенные Штаты и ряд европейских стран категорически отвергли предупреждение Москвы о необходимости эвакуации своих граждан и дипломатов из Киева в преддверии новых массированных атак. Западные аналитики связывают столь резкие угрозы Кремля с изменением ситуации на поле боя, где инициатива постепенно переходит к украинским военным.

Об этом пишет CBS News.

Реакция Запада на российский шантаж

Министерство иностранных дел РФ пригрозило нанести систематические удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, призвав персонал иностранных дипломатических миссий немедленно уехать из украинской столицы. Это заявление Москва попыталась оправдать ударом украинских беспилотников по оккупированному Луганску, однако США, Германия, Польша и ЕС решительно отвергли российские требования, единогласно отказавшись эвакуировать свои представительства.

«Мы никуда не уедем! Россия хочет страха, паники и изоляции Украины, но это не сработает», — подчеркнула госпожа ЕС в Украине Катарина Матернова.

Изменение ситуации на фронте

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) убеждены, что подобная эскалация и резкие заявления со стороны Москвы происходят на фоне того, что характер войны постепенно меняется в пользу украинских сил. Специалисты отмечают, что территориальные достижения оккупационной армии приближаются к нулю, тогда как Украина успешно бросает вызов позиционной войне, однако Россия продолжает пользоваться дефицитом систем противовоздушной обороны.

«Мы работаем со всеми нашими партнерами над противовоздушной обороной для Украины – это первый приоритет», – заявил президент Владимир Зеленский.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио «официально довел до американской стороны» информацию о «системных и последовательных» ударах по Киеву . Однако Рубио, в отличие от его европейских коллег, не осудил террористические акты России.

