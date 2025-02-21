Дипломаты РФ и США не раз тайно встречались в Швейцарии: интересные детали от Reuters

В прошлые месяцы дипломаты агрессорки России и Соединенных Штатов Америки тайно встречались в Швейцарии и обсуждали войну в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что у американских и российских дипломатов были первые контакты после того, как Дональд Трамп победил в выборах в США. В частности, последняя встреча состоялась на прошлой неделе — во время Мюнхенской конференции, которая длилась 14-16 февраля.

Reuters пишет, что пока неизвестно — были ли дипломаты отправлены на эти встречи по предварительному официальному указу правительств стран. Впрочем, известно, что у этих переговорщиков есть дипломатический опыт и даже работали в службе безопасности, но эти люди не являются государственными должностными лицами.

Встречи в Швейцарии были неофициальным диалогом. Они имели целью улучшить коммуникацию и выдвинуть идеи, а не разработать конкретные предложения. Якобы встречи утратили актуальность после официальных и публичных переговоров России и США в Саудовской Аравии.

Отмечается, что несколько советников Дональда Трампа знают об этих встречах. Многие детали источника не уточнили. В частности, и то, присутствовала ли украинская сторона во время таких переговоров.

"Неразглашенные встречи подчеркивают закулисные усилия США и России по изучению путей прекращения войны в Украине. Трамп, находившийся в должности всего месяц, резко изменил подход США к конфликту в Украине трехлетней давности, вступив в прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным и настаивая на скорейшем соглашении, чтобы прекратить", — сказал он.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, мол, Российская Федерация "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по прекращению войны в Украине, поскольку "захватила большую территорию".

Читайте также: