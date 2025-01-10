Директор ЦРУ оценил состояние психики Путина: как с ним нужно вести переговоры

Уильям Бернс имел возможность общаться с российским президентом не менее 20 лет.

В отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным нельзя проявлять слабость, поскольку хозяин Кремля постоянно ищет возможности для запугивания.

Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью NPR перед тем, как покинуть свой пост после прихода новой администрации в Белый дом.

“У меня, конечно, есть долгий опыт работы с Путиным и взаимодействия с ним. Я думаю, что он очень верит в контроль и запугивание. Он очень подозрительно относится к окружающим и всегда ищет уязвимые места, которыми может воспользоваться”, — подчеркнул он.

По словам Бернса, новой администрации Дональда Трампа, готовясь к переговорам по Украине, следует думать о том, как обеспечить достаточно рычагов влияния, чтобы эти переговоры велись не только на условиях Путина.

Директор ЦРУ считает, что для того, чтобы Путин не имел возможности использовать слабости Украины, нужно и дальше заставлять Россию нести огромные затраты: так можно дать Путину “понять, что время не обязательно на его стороне, в чем, как мне кажется, он сегодня убежден”.

Уильям Бернс имел возможность общаться с российским президентом не менее 20 лет. Он проработал четыре года директором ЦРУ при президенте Джо Байдене. До этого сделал карьеру в Госдепартаменте и в 2005-2008 годах был послом в России.

Осенью 2021 года Бернс лично приезжал в Москву, чтобы отговорить Путина от вторжения в Украину, и был одним из инициаторов беспрецедентной кампании по обнародованию информации о подготовке Кремля к войне.

Напомним, в Кремле отреагировали на заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он готовится к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

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