Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф тайно прилетал в Москву, чтобы показать нелестную оценку хода российского вторжения в Украину. Он призвал Кремль пойти на мирное соглашение с Украиной, прежде чем российское военное и экономическое положение ухудшится.

Об этом пишет издание The New York Times.

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«Рэтклифф лично встретился с главой российской ФСБ России Александром Бортниковым, чтобы передать ему предупреждение, однако не угрожал последствиями для России в случае, если диктатор Владимир Путин решит продолжать боевые действия», — отмечают журналисты.

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Рэтклифф сказал Бортникову, что, по его мнению, Москве пора начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Визит директора ЦРУ в Москву — что известно

25 августа стало известно, что в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день СМИ сообщили, что США попросили Украину воздержаться от ударов по Москве, Петербургу и северу России во время пребывания делегации. Издание WSJ предположило, что Рэтклифф мог приехать в Москву с предупреждением для Путина на фоне разведданных о подготовке Россией мобилизации и возможной проверке решительности НАТО.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не являлась главной темой во время визита директора ЦРУ в Москву.

«Там основные тематики — взаимоотношения между двумя странами», — сказал Буданов.

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В Кремле заявили, что директор ЦРУ контактировал с российскими спецслужбами и не планировал встречаться с Путиным.

ЦРУ давно поддерживает каналы связи с ФСБ и Службой внешней разведки России (СВР) — эти разведывательные каналы действуют параллельно отдельным каналам с российскими чиновниками, которыми занимаются спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Некоторые чиновники выразили надежду, что Путин, сам бывший офицер разведки, воспримет сообщение от директора ЦРУ как более срочное и достоверное, чем коммуникацию по обычным дипломатическим каналам.

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