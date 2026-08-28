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Директор ЦРУ не угрожал РФ последствиями за продолжение войны — The New York Times
Директор ЦРУ передал российской стороне неутешительную оценку ситуации на фронте и в экономике России и призвал начать серьезные переговоры по завершению войны.
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф тайно прилетал в Москву, чтобы показать нелестную оценку хода российского вторжения в Украину. Он призвал Кремль пойти на мирное соглашение с Украиной, прежде чем российское военное и экономическое положение ухудшится.
Об этом пишет издание The New York Times.
«Рэтклифф лично встретился с главой российской ФСБ России Александром Бортниковым, чтобы передать ему предупреждение, однако не угрожал последствиями для России в случае, если диктатор Владимир Путин решит продолжать боевые действия», — отмечают журналисты.
Рэтклифф сказал Бортникову, что, по его мнению, Москве пора начать серьезные переговоры по прекращению войны.
Визит директора ЦРУ в Москву — что известно
25 августа стало известно, что в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день СМИ сообщили, что США попросили Украину воздержаться от ударов по Москве, Петербургу и северу России во время пребывания делегации. Издание WSJ предположило, что Рэтклифф мог приехать в Москву с предупреждением для Путина на фоне разведданных о подготовке Россией мобилизации и возможной проверке решительности НАТО.
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не являлась главной темой во время визита директора ЦРУ в Москву.
«Там основные тематики — взаимоотношения между двумя странами», — сказал Буданов.
В Кремле заявили, что директор ЦРУ контактировал с российскими спецслужбами и не планировал встречаться с Путиным.
ЦРУ давно поддерживает каналы связи с ФСБ и Службой внешней разведки России (СВР) — эти разведывательные каналы действуют параллельно отдельным каналам с российскими чиновниками, которыми занимаются спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
Некоторые чиновники выразили надежду, что Путин, сам бывший офицер разведки, воспримет сообщение от директора ЦРУ как более срочное и достоверное, чем коммуникацию по обычным дипломатическим каналам.