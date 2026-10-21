Дизель вместо мира: Путин на встрече с Уиткоффом заговорил о соглашениях с США

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом обрадовался обсуждать возобновление экономических контактов с Вашингтоном, поставки дизеля и удобрений.

Об этом российский "фюрер" заявил во время переговоров, сообщают росСМИ.

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Глава Кремля цинично продвигает тему развития взаимовыгодной торговли с США на фоне войны, которую РФ пятый год ведет в Украине.

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Путин заявил, что Москва и Вашингтон уже готовятся к «немедленному» отправлению нескольких танкеров с дизельным топливом. По его словам, первые суда грузоподъемностью 40 тысяч тонн должны отправиться «в течение двух-трех дней».

«Остальные последуют один за другим. Нам нужно только обеспечить наличие финансовых механизмов, чтобы все работало», — нагло добавил хозяин Кремля.

Кроме того, российский диктатор предложил поставлять Штатам минеральные удобрения в больших объемах. Он также похвастался, что после объявления о поставках российского дизеля в США мировые цены на топливо снизились на 5–6%.

Уступки Трампа Путину — что известно

Президент США резко изменил подход к войне России против Украины : ослабил ограничения на импорт российского дизельного горючего, начал давить на Киев из-за ударов по российским НПЗ и усилил критику украинского руководства.

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Кроме того, Трамп подписал указ о реализации Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грэма — ред.), которым отменил применение части санкций, ограничений и тарифов, предусмотренных этим законом в отношении России. Послабления также касаются ограничений в отношении российских банков, государственных предприятий, чиновников, инвестиций и т.д.

Более того, администрация Белого дома идет на еще одну шокирующую уступку. - хочет вернуть в легальный флот десятки или даже сотни судов, ныне находящихся под санкциями.

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