Дизель здесь ни к чему: Портников объяснил, что на самом деле стоит за соглашением Трампа с Путиным

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский рынок не нуждается в дополнительных объемах российского дизельного топлива, а его поставка вряд ли приведет к заметному снижению цен на заправках.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

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По его словам, Соединенные Штаты ежемесячно поставляют на мировой рынок около 6 млн. тонн дизельного топлива. До украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам Россия экспортировала около 3 млн тонн в месяц.

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Поэтому, как пояснил журналист, американский рынок не нуждается в дополнительных объемах российского дизеля. Даже поставки сотен тысяч тонн не будут оказывать существенного влияния на стоимость горючего.

Портников подчеркнул, что цены на дизель, прежде всего, определяются стоимостью нефти и общей ситуацией на мировом энергетическом рынке. Важным фактором остаются и риски для судоходства через Ормузский пролив, которые повышают расходы на транспортировку и страхование танкеров.

«Цена дизеля не зависит от того, российский он или американский. Весь дизель одинаков. Он приедет на заправку, где ему установят цену, которую стоит дизель. На нем не написано, что этот дизель сделал Путин, а этот Трамп», — отметил журналист.

В то же время, Портников обратил внимание на другой аспект решения Вашингтона — временное ослабление санкционных ограничений в отношении российского дизельного горючего. По его мнению, это может создать Кремлю условия для увеличения экспорта в последующие месяцы, если России удастся возобновить работу поврежденных нефтеперерабатывающих заводов.

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Журналист предположил, что Путин может рассчитывать на более благоприятные условия для предстоящей продажи горючего. Для этого России необходимо восстановить производственные мощности, а Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Если подобный сценарий реализуется, Москва сможет нарастить объемы экспорта и получать дополнительные доходы.

«Возможно Путин надеется, что Трамп заставит Украину не бить по нефтеперерабатывающим заводам России. Он их отремонтирует и сможет зимой наладить продажу большего количества горючего и заработать больше денег в будущем», — сказал Портников.

Кроме экономических факторов, решение американского президента может иметь и внутриполитическую подоплеку. По оценке журналиста, Трамп стремится показать избирателям, что работает над снижением цен на топливо в преддверии промежуточных выборов в США.

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Однако договоренности по поставкам российского дизеля, по мнению Портникова, не устраняют основные причины высоких цен на нефть, а следовательно, не гарантируют удешевление топлива для американских потребителей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп высказал очередные критические замечания по поводу действий украинского руководства и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия ранее.

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