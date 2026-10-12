Дизельное соглашение Трампа с Путиным: министр финансов США обвинил Европу в лицемерии

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

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Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерной критику европейских стран в адрес дизельного соглашения президента Дональда Трампа с Россией. По его словам, с начала полномасштабной войны европейские государства заплатили России за энергоносители больше, чем предоставили помощь Украине, поскольку до сих пор зависят от российских энергоресурсов.

Об этом Бессент заявил в эфире телеканала Fox News.

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Что Бессент заявил о европейских закупках российских энергоносителей

Министр финансов США заявил, что администрация Трампа будет действовать в рамках законодательства. Он отверг утверждение, что санкционные ограничения не разрешают США закупать российский дизель.

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«Мы сделаем это, используя все имеющиеся законные полномочия. Так что кто-либо в Конгрессе, кто говорит, что старый законопроект или действующий закон Линдси Грэма запрещает нам это делать, ошибается», — сказал Бессент.

Министр также назвал лицемерной критику европейских стран в адрес соглашения Трампа с Россией. По его словам, с начала полномасштабной войны европейские государства заплатили России за энергоносители больше, чем предоставили помощь Украине. Бессент связал это с зависимостью Европы от российских энергоресурсов.

«Европейские страны с начала этого конфликта заплатили России больше денег, чем перечислили Украине, а все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов», — заявил он.

Бессент об Иране и Ормузском проливе: что будет с ценами на дизель

Отдельно министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива — важный маршрут транспортировки нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива.

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По словам Бессента, наибольшие потери в этой ситуации понес иранский режим. Он заявил, что попытки Тегерана препятствовать судоходству через пролив и повлечь за собой ценовой кризис на рынке дизельного горючего не дали желаемого результата.

«Самым неудачником здесь является иранский режим, потому что он пытался создать препятствие в Ормузском проливе. Это не сработало. Он пытался спровоцировать ценовой кризис на рынке дизельного горючего. Теперь и это не работает», — сказал министр.

Возврат поставок сырой нефти через Ормузский пролив в почти довоенные объемы не означает, что дефицит дизеля быстро исчезнет. Как пишет Foreign Policy, экспорт готовых нефтепродуктов, в частности дизельного горючего, остается значительно ниже предыдущих уровней из-за перебоев со снабжением и повреждения нефтеперерабатывающих мощностей. Поэтому, по оценке издания, цены на топливо в США и Европе могут оставаться высокими еще несколько месяцев.

Что известно о дизельном соглашении Трампа с Путиным

Дональд Трамп заявил о договоренности с российским президентом Владимиром Путиным, касающейся поставок дизельного горючего из России на американский и международные рынки. Как сообщал ранее TSN.ua, речь идет о нескольких этапах поставки: более 300 тысяч тонн дизеля в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн в ноябре, а в дальнейшем возможно увеличение объемов.

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Для этого Соединенные Штаты ввели временное ослабление санкций в отношении российского горючего. По информации американских медиа, специальное разрешение на соответствующие операции предусмотрено до апреля 2027 года.

В Белом доме решение объясняют стремлением увеличить объемы горючего на рынке и сдержать рост цен в США. Однако инициатива столкнулась с сопротивлением в Конгрессе. Сенаторы-демократы подвергли резкой критике шаг Трампа, назвав его «изменой Украины». Предостережения прозвучали и от представителей Республиканской партии: по их мнению, Вашингтону следует усиливать экономическое давление на Москву, а не создавать условия для продажи ее энергоресурсов.

Один из главных аргументов противников решения состоит в том, что доходы от реализации российского дизеля могут пополнить бюджет РФ и, соответственно, помочь Кремлю и дальше финансировать войну против Украины.

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