Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Реклама

Обещанный президентом США Дональдом Трампом быстрый мир в Украине откладывается на неопределенный срок. Его попытка снизить цены на горючее в США за счет отмены санкций против российского дизеля привела к глубокому кризису между Вашингтоном и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский отказался выполнять просьбы Белого дома и возобновляет удары по российским НПЗ, в то время как российский диктатор Владимир Путин сорвал договоренности о прекращении огня.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Реклама

Трамп еще больше усложнил свои усилия по достижению мира в Украине

Во время президентской кампании в 2024 году Трамп обещал американцам снижение цен и скорейшее завершение войны в Украине. Через два года ни одной из этих целей добиться не удалось. Более того, пытаясь удешевить горючее накануне промежуточных выборов, президент США, похоже, еще больше усложнил собственные усилия по достижению мира в Украине.

Реклама

Отношения Трампа с Зеленским и так оставались напряженными после решения США на прошлой неделе ослабить санкции в отношении российского дизеля. В четверг ситуация обострилась: украинский лидер заявил, что не согласится по просьбе Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время Путин не согласился с требованием Трампа о прекращении огня. На этом фоне перспектива завершения войны, напротив, стала еще менее очевидной.

По мнению авторов статьи, спор с Зеленским и дальнейшее обострение войны создали для Белого дома дополнительные проблемы. Они также в очередной раз продемонстрировали приверженность Трампа России и его неспособность покончить с самой большой войной в Европе за несколько поколений.

Пока неизвестно, пошла ли Россия на какие-либо уступки в обмен на решение Трампа отменить санкции в отношении дизеля. В то же время, этот шаг пока не привел к снижению цен на американских заправках. По данным AAA, в четверг средняя стоимость дизельного горючего в США составила около 6,32 дол. за галлон, в то время как неделей ранее она была на уровне 6,29 дол.

В Белом доме, похоже, рассчитывают, что избирателей больше беспокоят попытки Трампа снизить цены, чем ситуация в Украине. Там также, вероятно, считают, что американцы уже привыкли к снисходительному отношению президента США к Путину.

Реклама

Дизельное соглашение Трампа с Путиным вызвало недовольство в США

Соглашение по дизелю уже стало одним из аргументов Трампа в попытках помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом после выборов 3 ноября.

На недавнем митинге в Сиракузах, штат Нью-Йорк президент США назвал договоренность доказательством того, что он работает над удешевлением бензина.

«Россия согласилась отправить нам миллионы и миллионы баррелей нефти и дизельного горючего. Это то, что нам действительно нужно», — заявил Трамп.

Представители американской администрации объясняли, что договоренности с Россией могут способствовать установлению мира в Украине. По их мнению, это должно продемонстрировать Путину и его сторонникам жесткой линии, что после завершения войны Москва может рассчитывать на крепкие отношения с Соединенными Штатами.

Реклама

В то же время, дизельное соглашение Трампа с Путиным вызвало резкую реакцию среди демократов и даже части республиканцев. Многие назвали ее самым очевидным пророссийским шагом администрации на тот момент. В то же время, несмотря на многочисленные доброжелательные заявления Трампа в адрес Путина, его администрация продолжала реализовывать значительную часть политики времен президента Джо Байдена по поддержке Украины.

«Нам нужно снизить цены на дизельное топливо, но я не думаю, что для этого нам нужно заключать соглашение с Россией», — заявила кандидат от Республиканской партии в Сенат от штата Айова Эшли Хинсон.

На этой неделе двухпартийная группа сенаторов призвала Трампа пересмотреть решение об ослаблении санкций в отношении дизеля. Они назвали договоренность «подарком нашему противнику».

Консервативная деятельница и сторонница поддержки Украины Мэган Моббс охарактеризовала намерение президента США предоставить России экономические стимулы как «очень похожее на политику Обамы 2.0». Для Вашингтона это особенно острая критика Трампа, учитывая отношение нынешней администрации к бывшему президенту Бараку Обаме.

«Путин выставил его посмешищем. Я не знаю, что могло быть большей демонстрацией пренебрежения», — заявила Моббс, имея в виду почти немедленное нарушение Россией «энергетического перемирия», о котором Трамп объявил в минувшие выходные.

Моббс и другие собеседники NYT отметили, что этот спор вряд ли окажет значительное влияние на промежуточные выборы, поскольку американские избиратели прежде всего сосредоточены на экономических вопросах. По их словам, все большее недовольство среди американцев, сталкивающихся с ростом цен на топливо, связано именно с войной в Иране, а не с войной в Украине.

В то же время, результаты опросов свидетельствуют, что благосклонное отношение Трампа к Путину противоречит настроениям американского общества, в том числе и среди республиканцев. В марте исследовательский центр Pew Research Center выяснил, что у 83% американцев отрицательное отношение к России. Среди республиканцев этот показатель такой же.

В то же время Трамп может рассчитывать на то, что Россия потеряла часть позиций в перечне проблем, наиболее волнующих американских избирателей. По данным опроса Чикагского совета по глобальным вопросам, проведенному в июле, только 42% американцев назвали территориальные амбиции России «критической угрозой». Для сравнения, два года назад так считали 50% респондентов, а после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году — 67%.

«Я думаю, что общественность не сосредоточена на Украине. Просто происходит так много всего», — сказал эксперт по внешней политике и общественному мнению аналитического центра German Marshall Fund Брюс Стокс.

Противостояние между Трампом и Зеленским

Противостояние между Трампом и Зеленским за последнюю неделю превратилось в острейший кризис в отношениях Вашингтона и Киева после публичного спора президентов в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Украина и ее партнеры прилагали значительные усилия, чтобы заручиться поддержкой американского лидера. В частности, Киев устанавливал контакты с MAGA-инфлюэнсерами, а также заключил с США соглашение по участию американской стороны в разработке украинских минеральных ресурсов.

Порой Трамп, похоже, положительно оценивал Зеленского и стойкость Украины. В июне он назвал украинского президента «мужественным» и борющимся вместе с «великими людьми». Однако летом, на фоне роста цен на горючее и приближения промежуточных выборов, глава Белого дома и представители его администрации все больше беспокоились о том, как война влияет на стоимость энергоносителей.

31 июля вице-президент США Джей Ди Венс провел телефонный разговор с Зеленским. Как сообщили в Офисе президента Украины, во время него стороны обсудили последствия войны России для мировых рынков.

Удары по российским НПЗ и отказ Путина от «энергетического перемирия»

По словам источника, осведомленного о соответствующих переговорах, в течение последних месяцев ключевые представители Трампа по войне в Украине — Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Вэнс — неоднократно призывали Зеленского не наносить удары по российским НПЗ.

«Господин Зеленский должен сделать только одну вещь: он должен прекратить уничтожать дизельное топливо в России», — заявил 13 сентября Трамп.

Данные об экспорте свидетельствовали, что главной причиной дефицита дизеля стала война с Ираном, хотя удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям также повлияли на ситуацию. Украинская сторона заявляла о готовности прекратить атаки на НПЗ при условии, что Россия приостановит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Путин на это не согласился.

Несмотря на это, в прошлую пятницу Трамп приостановил действие санкций в отношении российского дизельного горючего. На этой неделе недовольство Зеленского усилилось после заявлений украинских чиновников о прекращении Соединенными Штатами разведывательной поддержки и работы спутникового Интернет Starlink для украинских военных.

Американские представители отрицали прекращение обмена разведданными. В четверг двухпартийная группа сенаторов обратилась к Пентагону с требованием расследовать перебои в работе соответствующих систем.

В обнародованном в четверг интервью Financial Times Зеленский рассказал, что Украина на три дня остановила удары по российским НПЗ по просьбе Трампа, однако после этого решила их восстановить. Украинский президент также раскритиковал американского коллегу по поводу договоренности с Путиным и за его открытое увлечение авторитарными лидерами, длительно удерживающими власть.

«Как господин Трамп может „быть с ним друзьями“? Я думаю, что это ошибка», — добавил Зеленский.

Теперь поддерживающие Украину республиканцы опасаются, что публичная критика Зеленского может еще больше усложнить ситуацию. По словам источника, знакомого с ситуацией, пока Трамп в минувшие выходные был взбешен на украинского президента, некоторые критики из окружения американского президента звонили ему, чтобы высказать свои претензии.

Моббс, возглавляющая благотворительную организацию по оказанию гуманитарной помощи Украине, выразила сомнение, что критические заявления Трампа по поводу Зеленского изменят отношение американцев к Украине. В то же время, она предположила, что слова украинского президента могут повлиять непосредственно на главу Белого дома.

«Я не знаю, чего, по его мнению, он сможет добиться, усиливая давление. По-моему, это не закончится хорошо, если учитывать все, что нам известно о психологии президента», — сказала Моббс.

К слову, по оценке обозревательницы The Atlantic Энн Эпплбаум, Трамп разрушает многолетнюю внешнюю политику США, ослабляет давление на Россию и заставляет Украину отказываться от эффективных ударов по врагу. Эпплбаум считает, что Трамп пытается принудить Украину к уступкам и спасти российскую экономику. Попытки объяснить это стремлением снизить цены на топливо неоправданны, ведь влияние российского топлива на рынок незначительное. Обозревательница предполагает, что за этим стоят коммерческие интересы окружения Трампа, в том числе потенциальные соглашения по «Северному потоку», Арктике или бизнесу компании «Лукойл». Главный вывод для Украины и союзников состоит в том, что на США больше нельзя полностью полагаться.

Новости партнеров