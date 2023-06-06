"Для чего нас туда зовут": Зеленский ответил, чего ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский рассказал, чего он ожидает от саммита глав государств и правительств членов НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.

"Я считаю, что это хорошая площадка (для оформления на бумаге гарантий безопасности Украины – Ред.). Если у нас нет гарантий и если у нас нет сигналов о нашем будущем относительно членства в Альянсе, тогда что нам там с вами делать? Для чего я хочу быть очень откровенным с нашим обществом. Если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий на бумаге нам никто не даст, юридические гарантии, а не Будапештские. Если нам никто этого не дает, то для чего мы встречаемся? Чтобы что?", — отметил Зеленский.