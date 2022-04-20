Для эвакуации из Мариуполя: Украина поддерживает инициативу ООН о "пасхальном перемирии"

Для эвакуации из Мариуполя: Украина поддерживает инициативу ООН о "пасхальном перемирии"

Украина поддерживает инициативу генсека ООН Антонио Гуттериша о введении с 21 апреля Пасхальной четырехдневной "гуманитарной паузы" в Украине.

Эта пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц из многострадального Мариуполя.

Об этом сообщили в МИДе Украины.

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"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны, прежде всего из многострадального Мариуполя", – говорится в сообщении.

В МИДе также заявили, что высоко ценят готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины".

В министерстве подчеркнули, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины, блокаду городов и обеспечить безопасный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспорта и оборудования.

"Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", – сообщили в украинском МИДе.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе – тяжелая проблема и объяснил, почему деблокада города пока невозможна.

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