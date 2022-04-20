Для эвакуации из Мариуполя: Украина поддерживает инициативу ООН о "пасхальном перемирии"

Украина поддерживает инициативу генсека ООН Антонио Гуттериша о введении с 21 апреля Пасхальной четырехдневной "гуманитарной паузы" в Украине.
Эта пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц из многострадального Мариуполя.
Об этом сообщили в МИДе Украины.
"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны, прежде всего из многострадального Мариуполя", – говорится в сообщении.
В МИДе также заявили, что высоко ценят готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины".
В министерстве подчеркнули, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины, блокаду городов и обеспечить безопасный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспорта и оборудования.
"Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", – сообщили в украинском МИДе.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе – тяжелая проблема и объяснил, почему деблокада города пока невозможна.
Читайте также:
- Для безопасного выхода граждан из Мариуполя могут быть привлечены союзники из НАТО – Госдепартамент США
- Россия не останавливается в своем кровавом желании уничтожить украинцев: Зеленский о наступлении на Донбассе
- Планируют празднование 9 мая: оккупанты анонсировали шествие «Бессмертного полка» в Мариуполе