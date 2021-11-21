Для лечения Саакашвили могут привлечь психолога и психиатра — личный врач политика

По словам медика, первый день процесса восстановления Саакашвили после голодовки прошел нормально.
Личный врач заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика, возможно, потребуется помощь психолога и психиатра.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Кипшидзе не исключает возиожности подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили.
"Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление", — рассказал он о состоянии своего пациента.
По словам Кипшидзе, первый день процесса восстановления Саакашвили после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, и в ближайшие дни политика осмотрят неврологи.
"У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", — заявил личный врач заключенного экс-президента.
По его словам, Саакашвили чувствует себя в госпитале спокойнее, чем в тюремной больнице.
Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали по возвращении в Грузию и поместили в пенитенциарное учреждение. Действующие власти восприняли громкое возвращение Саакашвили на родину как попытку дестабилизировать ситуацию в стране. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
После этого у экс-президента Грузии обнаружили серьезное заболевание и переместили его в госпиталь. Позднее Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу.
Саакашвили голодал в целом 50 дней и прекратил голодовку в субботу, 20 ноября. После прекращения такого рода протеста его личный врач Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма политика займет длительный период.
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