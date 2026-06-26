Для Лукашенко осталось всего два сценария: политолог назвал их

Лукашенко и Путин / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается сохранять баланс между разными центрами влияния и рассматривает два взаимоисключающих сценария собственного политического будущего.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо выразил политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян.

По его словам, Лукашенко оказался в крайне сложном положении, пытаясь одновременно балансировать между разными геополитическими центрами силы.

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Политолог отметил, что белорусский лидер находится между диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидером Китая Си Цзиньпином и западным миром — Соединенными Штатами и Европой.

«Потому что у него два сценария, которые начались с момента полномасштабного вторжения России с территории Беларуси. И с тех пор Лукашенко оказался в двух моделях, взаимоисключающих и которые для него в будущем проектируются как возможные пути.

Одну из них можно назвать условным Муссолини при Путине, условном Гитлере XXI века. То есть фактически пособие, которое является менее зубатым, которое может где-то иметь свое особое мнение, но завершение этой истории — это эшафот, поскольку руководство и вор», — объяснил Саакян.

В то же время, по его словам, существует и другой вариант развития событий, который более предпочтителен для Лукашенко.

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«Или второй вариант — это тот, к которому Лукашенко тяготеет и хотел бы его реализовать, это сценарий Франсиско Франко, который тоже далеко не свят, но своими шагами, определенными исключениями, усилиями и балансировкой в условиях, которые обеспечили себе индульгенцию», — сказал политолог.

Саакян подчеркнул, что именно второй сценарий для Лукашенко более привлекателен, однако Кремль заинтересован в совершенно ином развитии событий.

«Поэтому можно предположить, что встреча состоится, однако Путину не удастся заставить Лукашенко вступить в войну в любом статусе», — предположил Саакян.

По мнению эксперта, Лукашенко и дальше будет пытаться маневрировать между разными политическими полюсами, чтобы избежать окончательного втягивания Беларуси в войну и сохранить пространство для собственного политического маневра.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси под влиянием России завершают строить военные дороги, а также базы для оружия и топлива у украинской границы.

Мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости «договариваться по существу» для достижения мира и заверил, что не желает воевать против украинцев.

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