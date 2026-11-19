Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае выразил надежду на завершение войны в Украине. Он также назвал честью возможность находиться рядом с российским президентом.

Слова президента США приводит Fox News.

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"Для меня честь быть вместе с Владимиром", - заявил Трамп, обращаясь к Путину.

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Говоря о перспективах прекращения российско-украинской войны, американский президент намекнул на определенные процессы, которые, по его мнению, уже происходят.

«Думаю, определенные процессы проходят. Считаю, что Путин – и, надеюсь, другая сторона – хотели бы видеть завершение войны в Украине», – сказал Трамп.

Визит Трампа в Китай: что известно

Напомним, в Китае проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сегодня запланированы трехсторонние переговоры Трампа, Си и Путина – это первая в истории личная встреча американского, китайского и российского президентов. Организовать встречу на троих на саммите АТЭС — это идея Путина, мечтающего «Ялтой-2».

Накануне президент США Дональд Трамп прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В аэропорту его лично встретил Си Цзиньпин. Лидеры пожали друг другу руки и обнялись.

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Впоследствии Трамп посетил торжественный пир в Международном коммуникационном центре Шэньчжэня, где также присутствовал Владимир Путин. Президенты США и России поздоровались и вкратце пообщались. В то же время, перед ужином Си Цзиньпин определил для них разные места: Трампу отвел место рядом с собой, тогда как Путин оказался в неудобном положении.

Уже 19 ноября Трамп встретился с Путиным, а затем с Си Цзиньпином. Американский президент назвал свои отношения с российским лидером «замечательными» и выразил надежду, что переговоры принесут «много отличных результатов».

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