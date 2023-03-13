"Для мира нужны двое": в ЕС скептически отнеслись к "мирным инициативам" Китая

Китай даже не пытается дистанцироваться от лживого нарратива Москвы, что нападение на Украину это не агрессия.

В европейском союзе не видят готовности Москвы прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров, а без этого у любой идеи посредничества нет никаких перспектив.

Таким образом, представитель Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал "мирные предложения" Китая, сообщает Европейская правда.

"Можно быть честным посредником в мирных переговорах, если не становиться на чью-либо сторону. Когда речь идет об Украине и России, Китай действительно стал на одну сторону. Китай отказывается признать, кто является агрессором, а кто является жертвой", — сказал Стано.

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Также, по его словам, Китай даже не пытается дистанцироваться от лживого нарратива Москвы, что это не агрессия. Китай часто повторяет российские оправдания геноцида украинцев и военных преступлений.

Стано отметил, что посредник должен быть приемлем для обеих сторон.

"И как вы видели до сегодняшнего дня, Россия остается очень холодной и безразличной к любым значимым мирным предложениям. Зато Россия все наращивает и наращивает эскалацию в своих зверствах в отношении украинского гражданского населения и гражданской инфраструктуры", — заявил он.

Однако, по словам Стано, любые усилия по достижению мира приветствуются в Евросоюзе. Там призвали Китай использовать свое влияние, чтобы Россия прекратила агрессию против Украины.

"До сих пор, несмотря на определенное количество мирных инициатив, в том числе от Китая, ответ России неконструктивен. Для мира нужны двое, для войны нужен один, но Россия не готова остановить свою продолжающуюся бойню в Украине", — добавил Стано.

Напомним, ранее сообщалось, что Китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабного российского вторжения провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, где встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, ранее сообщалось, что лидер Китайской народной республики Си Цзиньпинь может посетить столицу России Москву на следующей неделе, где намерен встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

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