Для нападения на Украину РФ готовится использовать все наземные войска до Урала — Нуланд

Для нападения на Украину РФ готовится использовать все наземные войска до Урала — Нуланд

Виктория Нуланд заявила, что Россия готова использовать против Украины 100 батальонных тактических групп.

Россия готовится к военным действиям против Украины и может задействовать в атаке 100 батальонных тактических групп.

Об этом рассказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

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В Конгрессе США Нуланд напомнила американским политикам, что Россия разместила около 100 тысяч военных возле границ Украины.

По ее словам, для захвата Украины Кремль может выставить вдвое больше сил, чем стянул к своим западным границам этом весной. Нуланд предупредила, что Москва планирует привлечь примерно 100 батальонных тактических групп — практически все наземные войска к западу от Урала.

Заместитель госсекретаря добавила, что российские военные и разведка продолжают готовиться к агрессивным действиям против Украины в начале 2022 года.

Напомним, Нуланд заявила, что Байден не пошел на уступки Путину по расширению НАТО.

Ранее сообщалось, что для наступления против Украины Россия может стянуть к границам до 175 тысяч своих военных.

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