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"Для нас эти люди с другой планеты": Зеленский рассказал, как воспринимает Уиткоффа
Украинский президент в который раз подверг критике заявления спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа являются свидетельством оторванности от реальной ситуации в Украине.
Об этом во время пресс-конференции в Париже сказал Зеленский.
По его словам, Уиткофф кажется человеком, словно с другой планеты.
"Как например, один из представителей США по "русским" - Уиткофф. Он говорит такие вещи и так выглядит... Для нас, для украинцев, они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди - с другой планеты", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Уиткофф является бизнесменом, то есть деловым человеком, однако не представляет себе реальности, в которой живут украинцы.
“Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек, всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и пр. Я приведу вам такой пример (жизнь с разным мироощущением – ред.) Когда он занимался недвижимостью, то обычно вопрос у людей: "какой вид из окна", "куда смотрят окна, "сколько комнат". А в Украине – чтобы сразу понять, где мы находимся – у нас вопрос о недвижимости один – есть ли бомбоубежище в этом доме? Это не упреки кому-то. Мы живем в разных реалиях. Просто другой мир", – сказал президент Украины.
Напомним, Владимир Зеленский также назвал две страны, которые будут представлять Европу во время мирных переговоров. Он сообщил, что на переговорах о мире в Украине Европу будут представлять Франция и Великобритания.
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