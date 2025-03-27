"Для нас эти люди с другой планеты": Зеленский рассказал, как воспринимает Уиткоффа

Зеленский о Виткоффе / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа являются свидетельством оторванности от реальной ситуации в Украине.

Об этом во время пресс-конференции в Париже сказал Зеленский.

По его словам, Уиткофф кажется человеком, словно с другой планеты.

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"Как например, один из представителей США по "русским" - Уиткофф. Он говорит такие вещи и так выглядит... Для нас, для украинцев, они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди - с другой планеты", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Уиткофф является бизнесменом, то есть деловым человеком, однако не представляет себе реальности, в которой живут украинцы.

“Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек, всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и пр. Я приведу вам такой пример (жизнь с разным мироощущением – ред.) Когда он занимался недвижимостью, то обычно вопрос у людей: "какой вид из окна", "куда смотрят окна, "сколько комнат". А в Украине – чтобы сразу понять, где мы находимся – у нас вопрос о недвижимости один – есть ли бомбоубежище в этом доме? Это не упреки кому-то. Мы живем в разных реалиях. Просто другой мир", – сказал президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский также назвал две страны, которые будут представлять Европу во время мирных переговоров. Он сообщил, что на переговорах о мире в Украине Европу будут представлять Франция и Великобритания.

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