Для "Орешника" уже подготовлено около 30 площадок – Лукашенко

Лукашенко заявил, что цели для комплекса в Беларуси будут определять Минск.

В Беларуси могут разместить ракеты "Орешник". Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко надеется, что комплекс "будет иметь сдерживающий эффект", подобный тактическому ядерному оружию.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Лукашенко отметил, что для "Орешника" уже подготовлено около 30 площадок, расположенных "недалеко от потенциальных целей". Он заявил, что в случае вторжения в Беларусь "ответ будет немедленным", включая применение ядерного оружия.

Однако он отметил, что применение ядерного оружия связано с огромной ответственностью, а ракетные комплексы "Орешник" мощные, но обычные средства вооружения.

"Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам двигаться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный. И действительно, против этого оружия противоядия нет. Ее невозможно перехватить, сбить и так далее", — добавил лидер Беларуси.

Он заявил, что цели для комплекса в Беларуси будут определять Минск, а "кнопка запуска" будет нажиматься совместно с Россией.

Напомним, Лукашенко попросил у Путина его "Орешник".

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