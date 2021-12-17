"Для поддержки мира": в Кремле заявили, что ждут США на переговоры по ультимативному договору

"Для поддержки мира": в Кремле заявили, что ждут США на переговоры по ультимативному договору

В Москве заявили, что для США предоставили все необходимые аргументы, объясняющие "логику России".

Москва требует от США официально подписать запрет на принятие Украины в НАТО, а также не размещать на территории Украины американских военных.

Соответствующий проект соглашения между РФ и США Москва опубликовала 17 декабря, сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

Как отмечается, Москва передала американской делегации, находившейся с визитом 15 декабря, проекты договора между Россией и США по поводу "гарантии безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора". В одной из статей говорится, что Кремль требует от Соединенных Штатов Америки, в частности, отказа от идеи принять Украину в члены НАТО, а также относительно возможного размещения американских вооружений и военных на территории Украины.

"Американской стороне в развернутой форме были предоставлены необходимые объяснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", — говорится в заявлении Кремля.

Напомним, президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин провели двухчасовые переговоры видеосвязью. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

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