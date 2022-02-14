"Для полномасштабного вторжения недостаточно": Арахамия сообщил, сколько военных РФ стянула к границе с Украиной

"Для полномасштабного вторжения недостаточно": Арахамия сообщил, сколько военных РФ стянула к границе с Украиной

В прошлом году Россия стянула к украинской границе 220 тысяч военных.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас на границе с Украиной находится до 127 тысяч военнослужащих РФ. Этого, по его словам, недостаточно для вероятного нового полномасштабного вторжения России.

Об этом нардеп сказал после заседания фракции в Офисе президента 14 февраля.

Лидер "Слуги народа" рассказал, что, согласно информации от разведки и спецслужб, на границе находится 127 тысяч российских военнослужащих, тогда как в 2020 году их было там 220 тысяч.

"...В 2020 году было 220 тысяч солдат и техники РФ и т.д. А сейчас, когда говорят, что завтра будет вторжение, 127 тысяч. Этого недостаточно, чтобы делать какие-то широкомасштабные действия. Поэтому хочу, чтобы все успокоились, занимались нормальной жизнью. Это не значит, что нет совсем угрозы, но пока нет того уровня угрозы, который нам пытаются каким-то образом показать", — заверил Арахамия, которого цитирует Pavlovsky News.

Он также добавил, что сегодня нардепы не обсуждали с президентом Минские соглашения. Но заверил, что Украина не собирается выходить из Минских соглашений.

В то же время, по его словам, позиция Украины остается неизменной – сначала ВСУ должны установить полный контроль на границе, а затем уже делать политические компоненты.

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