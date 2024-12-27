Для проведения второго Саммита мира все готово: в какой позиции Украина

Украина со своей стороны подготовила все необходимое для проведения второго Саммита мира, но работа над встречей еще продолжается. Озвученные ранее сроки проведения были ориентировочными.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил на пресс-конференции.

По словам Тихого, чтобы второй Саммит мира состоялся и был результативным, необходима подготовка. Ранее объявленные сроки были ориентировочными.

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"Формула мира остается базой, основой украинского видения справедливого завершения войны. Это остается абсолютно неизменным. Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира. Провела все тематические конференции, которые согласовали общие позиции", – рассказал спикер МИД.

Он подчеркнул, что Украина сейчас находится в сильной дипломатической позиции.

"Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но, конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным — нужна подготовка", — сказал Тихий.

Он добавил, что Киев стремится реализовать все как можно скорее, но необходимые результаты, а не "событие ради события". В то же время "все остается на столе и работа продолжается".

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак еще в конце ноября заявлял, что Украина завершила подготовительные мероприятия по проведению второго Саммита мира, и "готова его провести в ближайшем будущем".

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